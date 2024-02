Estrazione VinciCasa di oggi 22 febbraio 2024: numeri vincenti

Diretta estrazione VinciCasa di oggi 22 febbraio 2024 aggiornando questa pagina: numeri vincenti, quote e premi del concorso.

Il concorso 53/2024 della estrazione VinciCasa del 22 febbraio si terrà stasera alle 20.00. In palio una nuova casa. VinciCasa segna un nuovo record: ben 4 vincite negli ultimi giorni cinque giorni! I fortunati vincitori hanno vinto una casa + 200.000€ subito, giocando online o dalle proprie ricevitorie di fiducia. Oltre alla vincita online di venerdì 16 febbraio e alla prima in Basilicata di lunedì 19, nel concorso n.51 di martedì 20 febbraio, si è fatta doppietta! La combinazione vincente 6, 7, 11, 14, 35 è stata centrata sia a Carini (PA) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Cardinale Rosaria situato sulla Statale 113 Km 282, 141, sia a Villasanta (MB) presso il punto vendita Sisal Sisinni Sergio situato in via Vecellio, 1 c/o Centro Commerciale “Il Gigante”. I vincitori potranno scegliere la casa che desiderano, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avranno ben 2 anni di tempo per trovarla.

Estrazione VinciCasa di oggi 22 febbraio 2021: numeri vincenti in diretta da questa pagina

I numeri saranno noti in diretta su questa pagina. La pubblicazione avverrà in tempo reale, per consentire a tutti di verificare subito l’esito della propria giocata. Ricordiamo che all’estrazione VinciCasa 22 febbraio 2024 si vince anche se si indovinano solo due numeri vincenti. La tabella che seguirà la combinazione del giorno indicherà gli importi delle vincite.

Come investire nel settore immobiliare? L’acquisto di un appartamento in affitto non si improvvisa. E qualsiasi investitore in erba dovrebbe prestare attenzione alla scelta dell’alloggio, alla sua ubicazione o al suo status fiscale. Abbastanza per evitare qualche delusione e far crescere il tuo investimento immobiliare.

L’investimento locativo è particolarmente rassicurante in tempi di crisi. Gli italiani apprezzano questo tipo di investimento i cui rendimenti superano i risparmi regolamentati e le assicurazioni sulla vita. Con tassi immobiliari molto bassi, molti acquirenti si stanno muovendo verso investimenti in affitto per esentarli dalla tassazione. Resta da vedere come si comporterà il mercato dopo la crisi sanitaria. Ma non ci buttiamo solo in un investimento che rappresenta un investimento di diverse decine di migliaia di euro. Perché un cattivo investimento può rapidamente trasformarsi in una fossa finanziaria, soprattutto se non riesci a trovare un inquilino.

Risultati VinciCasa, quote e premi concorso in tempo reale

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Per vincere bisogna indovinare i numeri estratti, che sono compresi tra 1 e 40. Una cinquina che da sola vale mezzo milione di euro e che di fatto potrebbe cambiare la vita di un fortunato giocatore. Le estrazioni di oggi 22/2/2024 potrebbero proprio realizzare la possibilità di investire nel settore del mattone.

Se vuoi fare un investimento locativo ma non sai a quale tipo di immobile indirizzarti. Ecco alcuni suggerimenti da ricordare durante la ricerca di immobili. Stai guardando gli annunci immobiliari e esiti? Se questa è la tua prima operazione, è meglio scegliere un monolocale o un bilocale. Le superfici piccole vengono generalmente affittate ad un prezzo maggiore al m² rispetto a quelle grandi. Esiste davvero una regola empirica eterna, più piccolo è l’appartamento, più sarà affittato al m². Lo stesso vale per la vendita, più è piccolo, più viene venduto al prezzo più alto. E un investimento immobiliare di questo tipo presenta una migliore redditività, soprattutto in città grandi.