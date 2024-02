Estrazione VinciCasa oggi 14 febbraio 2024: numeri e quote

Verifica estrazione VinciCasa oggi 14 febbraio 2024 da qui: aggiorna la pagina per conoscere numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.

Anche stasera la lotteria di Win for Life mette in palio la possibilità di vincere la casa dei propri sogni per tutti i giocatori che indovineranno i numeri vincenti. Il nuovo concorso di San Valentino si terrà a partire dalle ore 20,00. Anche questa sera i sorteggi saranno seguiti in diretta live per fornire subito i risultati di oggi. Questa sera si tiene l’estrazione Vincicasa del 14 Febbraio 2024 e come ogni sera si proverà a vincere una casa o magari più di una con il ricco jackpot. Il primo premio è rappresentato dalla vincita di un immobile del valore di 500mila euro. Anche se ogni sera la lotteria Sisal premia numerosi giocatori che riescono a centrare fino ad un minimo di 2 numeri.

Estrazione VinciCasa oggi 14 febbraio 2024: numeri vincenti di oggi in diretta live da qui

Come verificare i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi? Le modalità sono molteplici sia sul sito ufficiale Sisal, sia nelle ricevitoria autorizzate che sulla pagina televideo dedicata al concorso. Per ritirare i premi di moderata entità, è possibile recarsi sempre presso una delle ricevitorie Sisal, oppure vedere il regolamento presente sempre sul sito ufficiale della lotteria. Tanti sono i premi assegnati, e le case finora vinte in tutta Italia sono state in totale 156.

Nei precedenti concorsi è stata vinta una casa in Veneto. Nel concorso di giovedì 4 febbraio è stata vinta un’altra casa +200.000€ subito nella città di Padova. Il mese di febbraio si è rivelato particolarmente fortunato per il giocatore che ha centrato la combinazione estratta formata dai numeri 12 – 13 – 17 – 20 – 35 che aveva messo in gioco presso il punto vendita Sisal “TABACCHI”” di Via Jacopo Facciolati n.164A a Padova. E’ questo il vincitore N.155 ad aggiudicarsi la vincita di una casa +200.000€ subito.

Quote VinciCasa e premi del concorso di questa sera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Ma come si gioca? Giocare a WinforLife è molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri tra quelli presenti dal numero 1 fino ad arrivare al numero 40. Si può giocare in ricevitoria, online o con la nuova App. Una volta al giorno è possibile vincere una o più case dal valore complessivo di 500.000 €. Ma non è necessario indovinare tutti i numeri: con 4, 3 o anche solo 2 numeri, è possibile vincere un premio in denaro.

Ricordiamo cosa si vince con il jackpot: il 40% dell’importo di 500.000 € viene corrisposto in denaro per qualsiasi utilizzo. Ad esempio può essere utilizzato per le spese legate alla casa, le tasse, la ristrutturazione, il mutuo, l’acquisto di un’auto o tanto altro ancora. Il 60% del primo premio sarà destinato all’acquisto di uno o più immobili (case, garage o un terreno) e si hanno 2 anni di tempo per trovare la casa dei propri sogni.