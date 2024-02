Estrazioni del Lotto 22 febbraio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 22 febbraio 2024, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto 29 24 e combinazione 10eLotto: risultati in diretta stasera.

Grazie all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi concorso 29 24, ci saranno in palio nuovi premi in denaro. I numeri estratti stasera si conosceranno alle 20,00. Per seguire le estrazioni del Lotto in diretta basta aggiornare questa pagina all’orario indicato. I numeri usciti sul tabellone estrazionale saranno pubblicati in diretta live per consentire a chi ha preso parte al gioco, di scoprire subito se è riuscito a vincere o meno uno dei premi in denaro. I numeri del Superenalotto oggi potrebbero cambiare di colpo la vita di qualche fortunato giocatore, che entrerà nella storia del gioco aggiudicandosi il settimo jackpot più alto di sempre.

Estrazioni del Lotto 22 febbraio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO, ruota di Cagliati: in programmazione.

I numeri usciti su tutte le ruote stasera potranno essere verificati in tempo reale. Poi per conoscere l’importo delle vincite, non resta che inserire gli estremi della propria giocata nella sezione verifica vincite Lotto sul sito ufficiale di Lottomatica.

Il sito del concessionario di gioco è utile anche per conoscere gli aggiornamenti delle statistiche di gioco che riguardano i ritardatari e frequenti. Alle estrazioni del Lotto di stasera è da segnalare il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 192 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 164, l’89 su Roma a 119, l’1 su Milano a 114 e il 48 su Venezia a 109.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 4 su Bari (4-49-76), un terno in cadenza 5 su Torino (65-75-85) e un ambo gemello su Firenze (11-44). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Milano è assente da 61 turni. Tra le decine, la 60-69 su Venezia manca ora da 32 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 45 turni di ritardo.

Risultati SuperEnalotto 23 febbraio, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 64,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 20 febbraio centrati quattro “5” da 47.813,72 euro l’uno. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 37.108 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Le vincite più fortunate delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di stasera saranno segnalate al prossimo concorso.

Combinazione 10eLotto di oggi 23 febbraio 2021 in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del Lotto di martedì 20 febbraio premia la Puglia con vincite complessive per oltre 45 mila euro. La più alta di giornata arriva da Ischitella, in provincia di Foggia, con un terno secco da 22.500 euro sulla ruota di Firenze, seguito da un altro terno da 15.750 euro realizzato a San Nicandro Garganico, sempre in provincia di Foggia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 172 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Esulta un giocatore di Melilli, in provincia di Siracusa, nel concorso del 10eLotto di martedì 20 febbraio. Il fortunato si porta a casa 100.001 euro giocando quattro euro e centrando un “9 Doppio Oro”. Vincita considerevole, pari a 50mila euro, anche a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, grazie ad un “8 Oro”. Chiude il podio dei premi un altro “8 Oro” centrato a Caserta, dal valore di 30mila euro; a questi si aggiungono 10mila euro vinti ad Arzano, in provincia di Napoli, per un totale di 40mila in Campania.