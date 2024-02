Estrazioni del Lotto 20 febbraio 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 20 febbraio 2024, numeri vincenti SuperEnalotto 28 24, Jolly e SuperStar e combinazione DieciLotto di oggi in diretta live.

Martedì 20 febbraio si gioca l’ultimo concorso di Lottomatica e Sisal per i giochi di fortuna più seguiti. Un appuntamento particolarmente atteso dai numerosi giocatori che sperano di centrare i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di oggi. Si può vincere con l’ambo, terno, quaterna e cinquina. Ma attenzione: ricorda di controllare la vincita nell’archivio estrazioni Lotto, per evitare di perdere il diritto alla riscossione dei premi. Per conoscere i numeri vincenti in diretta live di oggi, invece, non resta che aggiornare questa pagina dalle ore 20,00. Questo è anche l’orario in cui si conosceranno i numeri del Superenalotto 20 febbraio 2024 e la combinazione del 10Lotto serale. Vediamo quindi tutte le novità del sorteggio di questa sera.

Estrazioni del Lotto 20 febbraio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 4 76 81 14 49 Cagliari 12 25 58 47 72 Firenze 44 47 11 34 32 Genova 73 57 10 5 16 Milano 80 26 48 61 59 Napoli 23 85 34 24 61 Palermo 1 24 69 73 64 Roma 64 80 29 44 59 Torino 9 75 85 31 65 Venezia 89 24 79 1 73 Nazionale 26 3 88 47 63

SIMBOLOTTO, ruota di Cagliari: 26,36,39,40,10

Ricarica la pagina e scopri subito se hai vinto. In questo modo potrai conoscere i numeri estratti stasera in tempo reale. L’archivio estrazioni del Lotto oggi segnala che a contare più assenze questa sera è il numero 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 191 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 163, l’89 su Roma a 118, l’1 su Milano a 113 e il 48 su Venezia a 108. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Venezia (18-81) e un altro ambo vertibile su Nazionale (5-50).

Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, all’estrazione del Lotto stasera cresce l’attesa anche per la cadenza 5 su Milano che è assente da 60 turni. Tra le decine, la 60-69 su Venezia manca ora da 31 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 44 turni di ritardo.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi, Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 36 78 43 30 48 5 Numero Jolly 79 Numero SuperStar 51

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 63,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato 17 febbraio centrati quattordici “5” da 15.008,22 euro l’uno. Da segnalare anche due “4 stella” da 26.120 euro ciascuno. Al seguente link tutele indicazioni per riscuotere i premi in palio. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Ricordiamo che le estrazioni del Lotto in diretta durano 20 minuti circa. In questo intervallo temporale avviene anche il sorteggio della combinazione Superenalotto di Sisal.

Combinazione 10eLotto di oggi 13 febbraio 2021

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 9 12 23 24 25 26 44 47 57 58 64 73 75 76 80 81 85 89 Numero Oro 4 Doppio Oro 4 76 Numero Gong 26

Nell’estrazione del Lotto di ieri un fortunato giocatore di Limbiate, ha centrato un terno secco da 18mila euro sulla ruota di Napoli grazie ai numeri 5-15-37. I due concorsi del 10eLotto di venerdì 16 e sabato 17 febbraio premiano la Lombardia con un totale di 35mila euro. Nel concorso di venerdì centrati 7.500 euro a Guidizzolo, in provincia di Mantova e 5mila euro a Trezzano sul Naviglio (MI), dove nel concorso di sabato sono stati vinti altri 12mila euro; sempre sabato 6mila euro a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, e 4.500 euro a Bergamo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 566 milioni da inizio anno.