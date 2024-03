Estrazione del Lotto di oggi 14 marzo 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazione del Lotto di oggi 14 marzo 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 41 24 e risultati 10eLotto.

Questo giovedì sera si giocano le estrazioni Lotto e Superenalotto 14 marzo 2024. È partito il conto alla rovescia per gli appassionati scommettitori che aspettano di conoscere i numeri vincenti estratti su tutte le ruote. Quali saranno le regioni più fortunate all’estrazione del Lotto di stasera a Lottomatica? Di certo il colpo grosso lo farà soprattutto chi indovina i numeri del Superenalotto di oggi. Il jackpot da oltre 60 milioni di euro andrà a chi riuscirà ad indovinare la combinazione vincente del concorso di questa sera. Sempre durante il Lotto in diretta, si completerà la tabella con tutte le combinazioni vincenti di questo giovedì 14/3/24.

Estrazione del Lotto di oggi 14 marzo 2024 e numeri vincenti Simbolotto: schedina in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 18 79 33 13 66 Cagliari 30 83 61 69 20 Firenze 51 85 18 9 73 Genova 30 48 67 88 71 Milano 47 89 72 27 54 Napoli 87 13 4 40 88 Palermo 44 86 76 9 63 Roma 47 23 26 67 17 Torino 80 24 11 38 18 Venezia 63 1 32 56 37 Nazionale 7 69 45 48 33

I numeri al Lotto sono in diretta. Su questa pagina si conosceranno i risultati dell’estrazione di oggi 14 marzo: il concorso 41 24 è seguito in tempo reale. Tra i numeri dell’estrazione del Lotto 14 marzo 2024 attesi da più tempo, non ci sono novità. Dopo l’estrazione di martedì 12 marzo, l’89 su Roma si conferma leader dei ritardatari a 131 turni di assenza. Completano la top 5 il 48 su Venezia a 121, il 47 su Palermo a 117, il 28 su Venezia a 112 e l’89 su Torino a 107.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 40-49 su Nazionale (40-44-48), un terno in cadenza 1 su Palermo (11-31-51), un terno in cadenza 9 su Torino (9-39-59), un ambo gemello su Cagliari (33-88) ed un ambo vertibile su Bari (67-76). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Torino è assente da 58 turni. Tra le decine, la 70-79 su Palermo manca ora da 35 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 55 turni di ritardo.

Numeri vincenti SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 68 55 51 23 14 76 Numero Jolly 77 Numero SuperStar 86

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 72,7 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 8 marzo centrati sette “5” da 18.504 euro l’uno. Da segnalare anche tre “4 stella” da 25.357 euro. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. La vincita che si realizzerebbe con i numeri del Superenalotto 14 marzo 2024 non sarebbe quindi la prima dell’anno. A completare gli aggiornamenti sull’estrazione del Lotto di stasera, di seguito quote e vincite più ricche relative all’ultimo sorteggio.

Combinazione 10eLotto di oggi giovedì 14 marzo 2024

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 13 18 23 24 30 33 44 47 48 51 61 63 79 80 83 85 86 87 89 Numero Oro 18 Doppio Oro 18 79 Numero Gong -

Alle estrazioni del Lotto di ieri colpo da oltre 50mila euro a Castelpetroso, in provincia di Isernia, nel concorso del Lotto di martedì 12 marzo. Il fortunato giocatore esulta grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna centrati sulla ruota di Firenze. Sorride anche la Lombardia, con tre vincite per un totale di oltre 53mila euro: un premio pari 21.739 euro a Milano, centrato grazie alla cinquina del Simbolotto, e due in provincia di Brescia, a Concesio e Bagnolo Mella, dal valore di 21.660 e 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 263 milioni di euro da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra: numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 9 11 26 27 32 38 40 56 66 67 69 72 76 88