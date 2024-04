Estrazione del Lotto del 26 aprile 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto del 26 aprile 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

L’ultima estrazione del Lotto è in diretta live su Controcampus. Anche stasera aggiorna e verifica le schedine online. I numeri del Superenalotto 65 2024 quote e vincite saranno ugualmente pubblicati in anteprima. Ogni venerdì sera è inoltre pubblicata anche la combinazione delle 10Lotto serale, che quattro volte a settimana consente di vincere anche con il gioco abbinato alle estrazioni del Lotto.

L’appuntamento di stasera venerdì 26 aprile 2024 con Lotto e Superenalotto in diretta può essere seguito aggiornando sul link. Le tabelle si completeranno in maniera progressiva ad ogni aggiornamento. Solo così si possono conoscere i numeri in tempo reale verificando subito la propria giocata.

Estrazione del Lotto del 26 aprile 2024, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 65 67 84 22 77 Cagliari 38 9 83 18 20 Firenze 76 24 78 30 40 Genova 50 56 61 90 57 Milano 87 21 15 12 79 Napoli 13 66 86 25 49 Palermo 72 60 68 74 9 Roma 23 15 43 7 75 Torino 82 79 31 41 64 Venezia 66 89 18 80 41 Nazionale 4 24 10 69 73

SIMBOLOTTO VENERDì 26 4 2024: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti. Oppure consulta il nostro archivio per conoscere i risultati del Lotto di ieri sera l'altra, e non solo.

Tra le vincite da dover segnalare alle estrazioni del Lotto 26 aprile 2024, ci sono state due importanti vincite in provincia di Brindisi. La prima, a Ceglie Messapica, è stata la più alta di giornata: 50.625 euro grazie al terno 1-3-79 sulla ruota Nazionale. Un altro fortunato giocatore, a Fasano, ha indovinato una giocata da 31.500 euro grazie al terno secco 20-22-50 sulla ruota di Bari. Festa anche in Sicilia: a Gela, in provincia di Caltanissetta, sono stati vinti 50.596 euro. A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, il terno 23-44-71 su Palermo ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore una vincita da 22.500 euro.

A Maletto, in provincia di Catania, il terno secco 5-23-73 sulla ruota di Napoli ha trasformato una giocata di appena tre euro in una vincita da 13.500 euro. Vincite importanti anche in Campania: a Napoli due vincite da 22.500 euro, una grazie al terno 5-23-25 e l’altra sempre a un terno, 5-52-73, entrambi sulla ruota cittadina. A Marano di Napoli, nella provincia del capoluogo, ancora un terno secco sulla stessa ruota, 5-25-52, dal valore di 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 412,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 94,4 milioni di euro. Nel concorso di martedì 23 aprile centrato a Controguerra, in provincia di Teramo, un punto “5+1” da 578.932,46 euro al Bar dello Sport in via Amadio 11/15. Da segnalare anche dodici “5” da 15.586 euro.

I numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi saranno seguiti da premi e quote relative al concorso 65 24. Per conoscere le probabilità di vincita associate a ciascun premio, basta consultare il seguente link relativo sempre al regolamento ufficiale del gioco presente online.

Combinazione 10eLotto di oggi 26 aprile 2024 in diretta

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Doppia vincita da 100mila euro nel concorso del 10eLotto di martedì 23 aprile. Si festeggia a Savona e a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno: con una giocata da 4 euro è stato centrato nel primo caso un “9 Doppio Oro”, nel secondo un “8 Doppio Oro”. In Campania si segnalano anche due vincite da 6.300 euro a Pompei (NA), per un totale nella regione di 112.600 euro. Sorride anche la Sicilia, con un totale di 68.500 euro, frutto di quattro premi: 22.500 euro sono stati vinti a Modica, in provincia di Ragusa, con un “6 Extra”; 20mila a Bagheria (PA) e Porto Empedocle (AG); 6mila a Pace del Mela, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale