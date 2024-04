Estrazione del Lotto di oggi 11 aprile 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 11 aprile 2024 dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 57 24 con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Stasera le estrazioni Lotto e DieciLotto 11 aprile 2024 sono in diretta. Sisal e Lottomatica rinnovano uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati giocatori. L’attesa è per i numeri al Lotto di oggi che potrebbero realizzare incredibili vincite.

Ma a tenere banco sono anche i numeri del Superenalotto di Sisal che valgono oltre 88 milioni di euro. Decisamente più contenute sono le vincite che possono essere realizzate con ambo, terna, quaterna e cinquina. I numeri dell’estrazione del Lotto oggi sono ugualmente molto attesi e potrebbero difatti fare comodo ai tanti che provano a vincere grazie ai sorteggi delle cifre su tutte le ruote.

Estrazione del Lotto di oggi 11 aprile 2024, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 56 79 36 8 40 Cagliari 83 65 43 82 4 Firenze 19 90 88 25 8 Genova 86 54 18 33 80 Milano 9 6 33 30 5 Napoli 90 21 23 55 62 Palermo 63 1 49 55 16 Roma 37 12 38 30 63 Torino 80 53 40 19 76 Venezia 40 89 25 47 80 Nazionale 78 15 53 37 25

Anche di giovedì il Lotto è in diretta. L’aggiornamento in tempo reale consente di scoprire subito quali sono i numeri vincenti del concorso 57 24. Il tabellone si aggiornerà progressivamente con le cifre estratte su tutte le ruote. All’estrazione del Lotto 11 aprile 2024 non ci sono particolari novità. Infatti in cima a questa speciale classifica troviamo, dopo l’estrazione di martedì 9 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 137 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 123, il 16 su Cagliari a 111, il 23 su Bari a 90 e il 62 su Venezia a 87.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Milano (26-62), un ambo gemello su Venezia (11-77), un terno in cadenza 3 su Cagliari (13-23-43), un terno in figura 5 su Firenze (5-14-86), un terno in cadenza 5 su Napoli (5-15-65), un terno in figura 8 su Palermo (35-62-80), un terno in decina 70 su Torino (70-75-77) e un terno in figura 1 sulla Nazionale (10-19-28).

Estrazioni SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 81 67 77 8 31 86 Numero Jolly 10 Numero SuperStar 62

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 88 milioni di euro. Nel concorso di martedì 9 aprile centrati quattro punti “5” da 46.894 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 Stella” da 42.635 euro.

Attesa per l’estrazione del Lotto di stasera e per i numeri Superenalotto 11 aprile 2024. Mentre di seguito gli ultimi aggiornamenti relativi alle vincite e combinazione del 10Lotto serale. Ai vincitori smemorati che dimenticano di controllare la schedina, ricordiamo che oltre la scadenza si perde il diritto di ritiro del premio in denaro.

Risultati 10eLotto di oggi giovedì 11 aprile 2024 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 6 9 12 19 21 36 37 40 53 54 56 63 65 79 80 83 86 89 90 Numero Oro 56 Doppio Oro 56 79 Numero Gong -

L’ultimo concorso del 10eLotto premia l’Abruzzo, per precisione Collefiorito, in provincia di Chieti, dove sono stati centrati due vincite, entrambe con un 6 Doppio Oro, una da 60 mila euro – la più alta di giornata – l’altra da 30 mila euro. Si festeggia anche a Civitavecchia, in provincia di Roma, con un 6 da 40 mila euro. Da segnalare invece una tripletta in Sicilia, con tutte vincite da 15 mila euro: a Catania e Rosolini, in provincia di Siracusa, messo a segno un 7 Doppio Oro, a cui si aggiunge il 6 Doppio Oro realizzato a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 29 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2024.