Estrazioni del Lotto del 9 aprile 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto del 9 aprile 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con extra.

Conoscere la tabella con tutti i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi in diretta è facile. Basta aggiornare questa pagina dopo le 20,00, ed i numeri usciti su tutte le ruote sono disponibili. Questo martedì sera torna puntuale all’ appuntamento anche con il Simbolotto e 10eLotto serale. L’aggiornamento in tempo reale consente di verificare la vincita subito. Scopri a partire dalle ore 20,00 quali sono i numeri in diretta al Lotto stasera che possono far vincere ricchi premi in denaro. Ma c’è grande attesa c’è anche per l’estrazione Superenalotto. Ma dove abbiamo le migliori possibilità di vincere? Molti giocatori di certo si sono chiesti se non sarebbe stato meglio tentare con altri giochi. L’Europa divide i giochi secondo le probabilità di vincita. E ce ne sono alcuni che offrono interessanti possibilità di vincere.

Estrazioni del Lotto del 9 aprile 2024, numeri vincenti e in diretta combinazione Simbolotto

Per visualizzare i numeri al Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo martedì 9 aprile 2024. Vai sul link in alto alla pagina Tutte le Estrazioni anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto 56 24.

L’archivio estrazioni del Lotto oggi consente di restare aggiornati invece sugli ultimi ritardatari e frequenti di tutte le ruote. Dopo l’estrazione di sabato 6 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 136 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 122, il 16 su Cagliari a 110, il 23 su Bari a 89 e il 62 su Venezia a 86.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 70 su Firenze (70-72-79) e un terno in cadenza 2 su Napoli (12-62-82).

All’estrazione del Lotto oggi per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 78 turni. Tra le decine, la 70-79 su Napoli manca ora da 47 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 69 turni di ritardo.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 87,1 milioni di euro. Nel concorso di sabato 6 aprile centrati otto punti “5” da 26mila euro ciascuno. Da segnalare anche due “4 Stella” da 40.897 euro. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Se i giocatori incrociano le dita quando tentano la fortuna alle estrazioni del lotto e Supernlotto di oggi, i concessionari di gioco Sisal e Lottomatica non lasciano spazio al caso. Probabilità di vincere, vincere il jackpot, somma media pagata al giocatore, ecc.: tutto è calcolato a monte. Ciò però consente di sapere quali giochi offrono le maggiori possibilità di vincita. Ed a coloro a cui non piace perdere, di certo troverà molto interessanti queste informazioni.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 9 aprile 2022 in diretta

Lombardia a segno nel concorso del 10eLotto di venerdì 5 aprile. Ad Arluno, in provincia di Milano, arriva la vincita più alta di giornata con un 9 Oro, seguito dai 20 mila euro vinti a Ronago, in provincia di Como, con un 6. Da segnalare anche il 5 Oro da 25 mila euro indovinato a Ventimiglia, in provincia di Imperia e il 9 da 20 mila euro messo a segno a San Giustino, in provincia di Perugia.Nell’ultima estrazione invece, quella di sabato 6 aprile, si festeggia a Giarre, in provincia di Catania, grazie a un 6 Doppio Oro da 24 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1miliardo di euro da inizio anno.

Combinazione 10eLotto extra abbinato al concorso di stasera