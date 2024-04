Estrazione del Lotto di oggi 6 aprile 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 6 aprile 2024 in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 55 24 e risultati 10eLotto.

Dalle ore 20,00 di stasera la pubblicazione dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta è su questa pagina. L’appuntamento con la pubblicazione dei numeri vincenti usciti su tutte le ruote si tiene regolamnèente questo sabato sera. Questo è l’orario in cui si conosceranno anche i numeri del Superenalotto 55 24. Oltre che la combinazione vincente del 10eLotto serale, Extra e dell’ormai celebre Simbolotto oggi tra le serie più attese. Come ogni giovedì sera, è partito il conto alla rovescia per chi ha giocato i suoi numeri all’estrazione del Lotto 6 aprile 2024.

Basti pensare che la combinazione del Superenalotto stasera vale oltre 80 milioni di euro. Si tratta di uno dei jackpot più alti, oltre che tra i montepremi più ricchi in gioco in questo periodo.

Estrazione del Lotto di oggi 6 aprile 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 3 68 30 72 52 Cagliari 49 16 1 25 15 Firenze 72 50 79 70 35 Genova 75 80 86 9 76 Milano 4 21 88 5 31 Napoli 18 43 82 12 62 Palermo 41 18 12 2 5 Roma 36 88 61 50 17 Torino 76 68 11 27 65 Venezia 24 40 39 23 46 Nazionale 56 3 14 33 18

SIMBOLOTTO 6 APRILE 2024: 16,26,19,9,44

Per visualizzare i numeri del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo sabato sera. Vai sul link in alto alla pagina anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto 55 24. L’archivio estrazioni del Lotto consente di restare aggiornati invece sugli ultimi ritardatari e frequenti di tutte le ruote. Il ritardatario più longevo è il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 135 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 121, il 16 su Cagliari a 109, il 23 su Bari a 88 e il 62 su Venezia a 85.

All’estrazione del Lotto 6 aprile 2024 tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Venezia (34-43).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 77 turni. Tra le decine, la 70-79 su Napoli manca ora da 46 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 68 turni di ritardo.

Estrazioni SuperEnalotto: numeri, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 53 64 78 54 14 33 Numero Jolly 39 Numero SuperStar 85

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 86,2 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 5 aprile centrati tre punti “5” da 43.476,99 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Dopo la pubblicazione dei risultati dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi quote e vincite seguiranno con le rispettive pubblicazioni che avverranno entro le 20,30.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 6 aprile in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 4 16 18 21 24 30 36 40 41 43 49 50 68 72 75 76 80 88 Numero Oro 3 Doppio Oro 3 68 Numero Gong -

E’ stata centrata a Fabriano, in provincia di Ancona, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 5 aprile. Nella località marchigiana sono stati vinti 45.000 euro grazie a un terno sulla ruota di Bari. Quest’ultima è stata frutto di diverse importanti vincite, come le tre da 23.750 centrate a Castello di Cisterna (NA), Ostuni (BR) e Firenze, sempre con lo stesso terno (7-17-28). Il concorso del 10eLotto premia la Calabria. Si festeggia a Reggio Calabria, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, grazie a un 9 Oro dal valore di 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 994 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso del 6 aprile 2024

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 5 9 11 12 23 25 27 39 52 61 70 79 82 86