Estrazione del Lotto oggi 17 maggio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 17 maggio 2024 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, Superenalotto e 10eLotto con extra.

Scopri in tempo reale i numeri usciti su tutte le ruote stasera con le estrazioni del lotto e Superenalotto di oggi in diretta. La combinazione vincente della lotteria di Sisal vale oltre 10 milioni di euro. Ma le occasioni per vincere aumentano se si inseguono vincite più contenute, come quelle del Simbolotto. Parliamo della celebre combinazione estratta dopo tutti i numeri dell’ultima estrazione del Lotto 17 maggio 2024.

Ma cos’è e come funziona Simbolotto? Quanto si vince e quanto costa? Si tratta di una nuova formula di gioco complementare al Gioco del Lotto. La giocata al Simbolotto è costituita da una combinazione casuale di 5 numeri/simboli/nomi su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata ad ogni giocata al Gioco del Lotto effettuata su una ruota determinata.

Estrazione del Lotto oggi 17 maggio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 63 35 59 12 69 Cagliari 13 7 23 24 38 Firenze 35 80 90 76 73 Genova 11 54 27 6 20 Milano 7 72 48 37 15 Napoli 65 87 82 50 35 Palermo 13 88 44 67 24 Roma 31 5 47 33 46 Torino 39 57 84 82 9 Venezia 9 23 49 53 53 Nazionale 37 43 26 48 81

Per visualizzare i numeri a Lotto in diretta, vai sul link Aggiorna Live Qui. Oppure in alto alla pagina sul link per visualizzare anche la combinazione del Superenalotto 78 24 ed i numeri del 10Lotto serale. L’archivio contiene numerose informazioni relative agli aggiornamenti delle statistiche di gioco.

Dopo l’estrazione di giovedì 16 maggio, il 62 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 108 assenze. Completano la top 5 l’8 su Venezia a 99, il 29 su Torino a 96, il 7 su Firenze a 94 e il 6 su Bari a 93 turni.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in cadenza 3 su Bari (3-23-33) e un terno in figura 2 sulla ruota Nazionale (38-47-56).

All’estrazione del Lotto 17 maggio 2024 per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Roma e la 7 su Torino sono assenti da 41 turni. Tra le decine, la 20-29 su Cagliari e la 80-89 Palermo mancano ora da 47 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 72 turni di ritardo.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 41 53 13 60 65 Numero Jolly 5 Numero SuperStar 45

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 22,3 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 16 maggio centrati tre “5” da 57.872 euro ciascuno. Da segnalare anche sei “4 stella” da 24.645 euro l’uno. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli.

Dopo la pubblicazione dei numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto 17 maggio 2024, quote e vincite di stasera saranno note entro pochi minuti. Di seguito tutte le indicazioni relative alla riscossione dei premi.

Combinazione 10eLotto di oggi 17 maggio 2024 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 7 9 11 13 23 27 31 35 39 54 57 59 63 65 72 80 87 88 90 Numero Oro 63 Doppio Oro 63 35 Numero Gong -

L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Lombardia con vincite complessive per oltre 107 mila euro. Il colpo di giornata arriva da Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, con un 9 da 100 mila euro, seguito dai 7.500 euro vinti a Rho, in provincia di Milano, grazie a un 6 Oro. Doppietta anche a Torino, con un altro 6 Oro, questa volta da 22.500 euro e un 6 da 10 mila euro, e nel Lazio: a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, messo a segno 3 Oro da 26 mila euro a cui si aggiungono i 6 mila euro conquistati a Roma con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro in questo 2024.

Risultati 10eLotto extra di questa sera aggiornando la schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 12 24 33 37 44 47 48 49 50 53 67 76 82 84