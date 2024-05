Estrazione del Lotto oggi 31 Maggio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 31 Maggio 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Si giocano a breve le estrazioni Lotto e Superenalotto venerdì 31 Maggio 2024. Seguirà poi anche la combinazione del 10Lotto serale, che ricordiamo essere abbinata al tradizionale gioco con i numeri usciti su tutte le ruote. Pochi minuti che andranno a decidere le sorti delle migliaia di schedine giocate nelle ultime ore. Tanta curiosità e tanta speranza per chi ama giocare. E seguire l’estrazione del Lotto in diretta per la verifica vincita online. Quanti numeri vincenti servono per ritirare un premio? Dipende dalla giocata. Almeno per chi ha giocato all’estrazione del Lotto di stasera. Invece per i numeri del Superenalotto di Sisal, nulla cambia: ad ogni concorso servono almeno due numeri vincenti per vincere.

Estrazione del Lotto oggi 31 Maggio 2024 e Simbolotto: numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 31 MAGGIO 2024: in programmazione.

Quali sono i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi a contare più ritardi? Nella classifica dei ritardatari c’è il il 28 su Cagliari che si conferma leader dei ritardatari a quota 140 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 2 su Venezia a 125, il 78 su Bari a 117 turni di assenza, il 62 su Palermo da 109 e il 5 sempre su Palermo a 103.

Tra le combinazioni numeriche da segnalare in attesa dei numeri dell’estrazione del Lotto 31 Maggio 2024, da segnalare un terno in figura 8 su Firenze (8 17 26) e un terno in decina 6 su Roma (60 65 66). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Nazionale è assente da 51 turni. Tra le decine, la 30-39 su Torino manca ora da 41 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca 49 assenze.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Ricordiamo le regole per partecipare al gioco. Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 68,6 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 12 ottobre centrati 55 punti “5” da 3.494,34 euro l’uno.

L’ultima estrazione del Lotto di giovedì premia la Liguria per vincite complessive di 47.500 euro. La più alta arriva da Varazze, in provincia di Savona, dove tre ambi e un terno sono valsi a un fortunato giocatore 25 mila euro, a cui si aggiungono i 22.500 vinti a Genova con un terno secco sulla ruota del capoluogo ligure. Si festeggia anche in Campania con una doppietta da oltre 38 euro: a Napoli realizzato un ambo da 20 mila euro, seguito dalla vincita di 18.750 messa a segno a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, con quattro terni e una quaterna su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 908 milioni in questo 2023.

Risultati estrazioni 10eLotto di oggi 31 Maggio 2024

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di giovedì ha premiato un giocatore di Trento, che si è aggiudicato la vincita più alta di giornata grazie a un 8 Oro da 60mila euro. Vincite totali per 95mila euro nel Lazio, tra Roma e provincia: a Colleferro è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, mentre un 6 Oro ha portato 22.500 euro nelle tasche di un giocatore di Civitavecchia. A questi, si aggiungono anche i 12.500 euro vinti a Velletri con un 6 Oro e i 10mila euro vinti a Roma città con un 8. Da segnalare, infine, i 16mila euro vinti da un giocatore di Milano grazie a un 6 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,97 miliardi di euro in questo 2023.

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale