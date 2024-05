Estrazione VinciCasa 30 maggio 2024: archivio, previsioni e numeri

Combinazione estrazione VinciCasa 30 maggio 2024 in diretta: consulta archivio estrazioni, previsioni, ritardatari e in tempo reale numeri vincenti.

Volge quasi al termine il mese di maggio, che durante l’appuntamento con la lotteria Vincicasa Win for Life di Sisal ha visto premiare due giocatori. La prima vincita del mese è stata particolarmente attesa. Infatti è stata la 30ª casa vinta a Roma, ribattezzata per l’occasione “Capitale della fortuna”. Il fortunato giocatore ha indovinato tutta la combinazione estratta formata dai numeri 3 – 11 – 17 – 20 – 21 che aveva messo in gioco la cinquina vincente presso il Punto di Vendita Sisal “Bar Meeting Point” ubicato in Via delle Cinque Miglia km3, 583 snc ad Anzio (RM).

La seconda vincita è arrivata grazie alla combinazione estratta formata dai numeri 3 – 4 – 8 – 21 – 28. L’autore ha vinto una casa +200.000€ subito a Lodi, la città fondata da Federico Barbarossa. Profumo di primavera e aria di fortuna anche nel Punto di Vendita Sisal “Bar Marino” situato in via Cavour 46 a Lodi dove il vincitore aveva messo in gioco la sua schedina fortunata. E l’entusiasmo potrebbe ancora continuare perché all’estrazione Vincicasa 30 maggio 2024 oggi si assegna l’immobile numero 210.

Estrazione VinciCasa 30 maggio 2024: archivio, previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 29 32 33 35 40

Nell’attesa di scoprire la combinazione dell’estrazione VinciCasa di oggi, vediamo quali sono le ultime novità che riguardano la Mappa della fortuna. Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Superenalotto infatti è riportato l’elenco aggiornato delle regioni baciate dalla dea bendata fino a oggi. In cima questa speciale classifica c’è il Lazio dove sono state segnalate 30 vincite in tutto. La seconda regione più fortunata è la Lombardia, dove è stata assegnata l’ultima vincita. Sale quindi a 24 il totale delle vincite, consentendo alla regione di essere sul secondo gradino del podio delle regioni più premiate. Il terzo gradino invece è occupato dalla Toscana dove sono state segnalate 15 vincite. La classifica continua con l’Emilia-Romagna ed il Molise, con ben 14 vincite.

Seguono poi Piemonte e Basilicata, che contano 13 case vinte, mentre in Sicilia gli immobili assegnati sono stati finora 12. In Veneto a vincere sono stati 11 giocatori. In Puglia ed in Campania il numero delle vincite resta fermo a otto e sette. Nelle Marche a vincere sono stati in 5. Mentre in Valle d’Aosta ed in Liguria ci sono state 3 case assegnate. Chiudono l’aggiornamento delle regioni più fortunate la Calabria, la Sardegna ed il Trentino, dove in tutto ci sono state due vincite per regione da quando è stato lanciato il gioco. Ed in Friuli solo un giocatore ha fatto cinque.

Quote VinciCasa di oggi: combinazione vincente online

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 4 376,78 € Punti 3 144 37,01 € Punti 2 1.981 3,71 €

Chi riesce ad indovinare la combinazione vincente, ha due anni di tempo per trovare la casa dei propri desideri. Il premio di prima categoria è del valore di € 500.000. Il regolamento prevede la possibilità di destinare il 60% della vincita all’acquisto di una nuova abitazione, e la restante parte viene liquidata in denaro al vincitore. La parte del premio destinata all’acquisto della casa, può essere anche investita in più beni immobiliari, come nel caso di locali e pertinenze. Non ci sono vincoli invece per la parte in denaro che può essere utilizzata dal vincitore per qualsiasi spesa.