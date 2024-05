Estrazioni del Lotto del 21 maggio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto oggi 21 maggio 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e Superstar e 10eLotto di stasera.

Il martedì si tiene puntuale l’appuntamento con l’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi si riparte da 24 milioni di euro per la lotteria Sisal. Riparte quindi regolarmente questa settimana per le tre lotterie italiane più seguite. Alle estrazioni del Lotto di oggi 21 maggio 2024 seguirà come sempre la combinazione della lotteria associata. Ricordiamo che tre volte a settimana i primi due estratti su tutte le ruote andranno a formare la combinazione 10Lotto serale. I giocatori sono poi impazienti di conoscere anche i numeri del Superenalotto di stasera. In palio ci sono 24 milioni di euro: ci sarà un’altra vincita record? Vediamolo subito con il sorteggio di tutti i numeri a Lotto in diretta, e le altre combinazioni vincenti previste per stasera martedì 21/5/24.

Estrazioni del Lotto del 21 maggio 2024: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO OGGI 21 MAGGIO 2024: in programmazione.

Tre volte a settimana i numeri al Lotto di Lottomatica rendono sempre più ricchi tanti nuovi giocatori. Per incrementare le proprie probabilità di vincita, molti elaborano strategie e trucchi. Stasera l’archivio segnala poche novità. Infatti in cima alla classifica troviamo ancora una volta il 62 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 110 assenze. Completano la top 5 l’8 su Venezia a 101, il 29 su Torino a 98, il 7 su Firenze a 96 e il 6 su Bari a 95 turni.Alle estrazioni del Lotto di oggi 21 maggio tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello su Milano (22-77) e un terno in decina 60 su Bari (60-62-67).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Roma e la 7 su Torino sono assenti da 43 turni. Tra la 80-89 Palermo manca ora da 49 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 74 turni di ritardo.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

La sestina vincente mette sul piatto oltre 31,3 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 “6”, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana con 9. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise.

E nell’attesa dei risultati delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta, ecco gli ultimi aggiornamenti relativi alla vincita milionaria. Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 24,1 milioni di euro. Nel concorso di sabato maggio centrati tre “5” da 65.544,46 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli.

Diretta estrazione 10eLotto di oggi 21 maggio 2024: schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Festa grande a Collegno, in provincia di Torino, in occasione del concorso del 10eLotto di venerdì 17 maggio. Si contano quattro premi da 50mila euro l’uno centrati grazie ad un “9 Oro” con una puntata di 4 euro, per un totale di 200mila euro, che diventano 206mila considerando i 6mila vinti nel concorso di sabato 18 sempre nel comune piemontese. Si sorride anche a in Lombardia con un totale di 54.500 euro: 40mila euro vinti a Milano nel concorso di venerdì, 5mila e 4.500 euro centrati nel concorso di sabato sempre nel capoluogo lombardo, e altri 5mila a Caponago (MB). Da segnalare, infine, 38mila euro vinti in provincia di Caserta: 20mila a Casaluce e 18mila a Trentola Ducenta. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi da inizio anno