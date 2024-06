Estrazione MillionDAY del 26 giugno 2024: verifica numeri vincenti

Combinazione estrazione MillionDAY del 26 giugno 2024 in diretta: verifica quali sono i numeri vincenti del concorso di oggi.

Su Controcampus scopri i risultati e la combinazione dell’estrazione MillionDay 26/6/2024. Ogni giorno grazie alla lotteria da un milione di euro di Lottomatica si può vincere 1 milione di euro. Per prendere parte al concorso odierno basta convalidare una schedina dedicata alla lotteria al costo di € 1. In tutti i punti vendita del concessionario del gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna quotidianamente. La giocata plurima consente di generare fino ad un massimo di 10 combinazioni da cinque numeri. La giocata sistemistica, pronosticando fino ad un massimo di nove numeri, consente di sviluppare combinazioni da 5 numeri fino ad un massimo di 126. Ricordiamo che tutte le giocate possono essere effettuate anche per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 per le giocate singole, e fino ad massimo di cinque per le giocate plurime e sistemistiche.

E’ stato predisposto l’inserimento di un limite di accettazione di un massimo di 200 giocate per ogni singolo concorso, qualora riferite ad identici numeri pronosticati. Quest’ultima novità è stata ideata soprattutto per garantire una più omogenea distribuzione delle vincite.

Estrazione MillionDAY del 26 giugno 2021: verifica quali sono i numeri vincenti di oggi