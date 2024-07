Estrazione VinciCasa 8 luglio 2024: schedina numeri vincenti

In tempo reale estrazione VinciCasa 8 luglio 2024: previsioni, ritardatari e in diretta aggiorna la schedina numeri vincenti, quote e premi.

Con l’state ormai iniziata, torna la voglia di divertirsi e di svagarsi. E la lotteria in cui si vince casa offre anche qualcosa in più: la possibilità di concretizzare il sogno di stabilità che accomuna un po’ tutti! In palio all’estrazione Vincicasa di oggi infatti c’è sempre il premio da mezzo milione di euro. Il regolamento ricorda che è in parte destinato ad un investimento immobiliare, ed in parte liquidato in denaro. E la dea della fortuna si sa che è bendata, e che potrebbe premiare con lil suo bacio uno qualsiasi dei giocatori che hanno convalidato per il sorteggio del giorno.

Proprio durante il concorso di ieri abbiamo raccontato la storia di Paperino, nome di fantasia scelto dalla vincitrice del concorso 169. La protagonista di questa incredibile vicenda è proprio una ragazza semplice, in cerca di un lavoro stabile e con tanti amici. Una ragazza comune, che però non ha mai smesso di credere di poter dare una svolta all’improvviso alla propria vita.

Estrazione VinciCasa 8 luglio 2024: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta live

Chi indovina la combinazione vincente di oggi, potrebbe raccontare la propria storia ai microfoni di Sisal. I numeri dell’estrazione Vincicasa oggi infatti potrebbero significare la svolta per un nuovo giocatore. Infatti ogni sera le probabilità di vincita sono le stesse per tutti giocatori, ed in alcuni casi però si rivelano insufficienti per poter realizzare il sogno di diventare proprietari della casa dei propri desideri. Tornando alla storia di una dei fortunati vincitori, ricordiamo che Paperino non è una giocatrice accanita. Non segue in maniera costante la lotteria in cui si vince casa. Anzi, in realtà prima della vincita aveva giocato alla lotteria Din cui si vince casa solamente in altre due occasioni. La prima volta che aveva giocato, si era aggiudicata il premio di categoria più basso, previsto per chi indovina almeno due numeri vincenti.

Poi la dea bendata ha premiato la protagonista di oggi con un’altra vincita. Infatti Paperino, quando ha giocato per la seconda volta, ha indovinato tre numeri su cinque. Credendo che i primi due fossero un segno del destino, si reca convinta presso una ricevitoria dove tenta nuovamente, credendo nella favola che si sarebbe potuta realizzare da lì a poco.

Risultati VinciCasa di oggi: quote e premi del concorso

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Il tentativo successivo infatti è stato decisamente più positivo, consentendo alla vincitrice di poter passare a Roma per riscuotere il jackpot. E proprio il 1° giugno era stata realizzata una vincita, che ha visto protagonista per la ennesima volta la Capitale. Infatti ricordiamo che la regione Lazio è tra le più fortunate alla lotteria in cui si vince casa. Ma in quell’anno giugno si è rivelato uno dei mesi più fortunati. Dopo la vincita realizzata il 1 giugno, è stata la volta di quella realizzata il 16 giugno a Parma. Questa volta ad essere premiata è stata l’Emilia Romagna, ma subito nuovamente la città di Roma ha rubato la scena. Infatti il 17 giugno è stata vinta una nuova casa, sempre a Roma, sempre con i numeri vincenti di vinci casa.

Sono seguite poi altre due vincite, che hanno chiuso in bellezza il mese. Una vincita è stata infatti realizzata a Palermo, mentre l’altra è stata segnalata a Torino. Da nord a sud la fortuna non ha esitato a premiare quanti hanno creduto di poter cambiare vita al costo di € 2.