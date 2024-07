Estrazione VinciCasa oggi 9 luglio 2024: risultati del concorso

Numeri vincenti estrazione VinciCasa oggi 9 luglio 2024: previsioni, ritardatari e in diretta risultati del concorso di questa sera.

Si gioca l’appuntamento con Vincicasa 190/2024 di Win for life. Per vincere la casa dei propri sogni, è necessario indovinare tutti i numeri vincenti estratti stasera. La combinazione dell’estrazione Vincicasa 9 luglio 2024 si conoscerà in diretta live su questa pagina a partire dalle 20.00. Aggiornando in tempo reale si potrà seguire la pubblicazione dei numeri vincenti, oltre che le quote relative a ciascuna categoria di premio.

Sul sito ufficiale della lotteria c’è una sezione dedicata proprio alle esperienze di chi è riuscito a realizzare uno dei sogni più ambiti di tutti. E’ quello di poter vincere la casa dei propri desideri grazie ai numeri di Win For Life. In tutta Italia infatti sono state numerose le vincite realizzate dal 2014 ad oggi, anno di esordio della lotteria. E la Mappa della Fortuna è la speciale cartina che segnala in maniera simpatica e divertente quanti immobili sono stati vinti per ciascuna regione. La più fortunata è il Lazio, mentre ci sono altre regioni dove ancora non è stata realizzata nessuna vincita.

Estrazione VinciCasa oggi 9 luglio 2024: previsioni, vincite e diretta numeri vincenti

Il concorso 190/2024 di questa sera sarà seguito in tempo reale. Ogni sera la diretta di Vinci casa è con Controcampus e consente di poter scoprire subito quale può essere l’eventuale premio da riscuotere nel caso in cui siano stati indovinati almeno due numeri vincenti. La combinazione dell’estrazione VinciCasa 9 luglio 2021 si conoscerà dopo le 20.00 e sarà seguita come sempre dalla tabella con le quote e gli importi dei premi indicati direttamente dal concessionario di gioco ufficiale.

Nell’attesa di scoprire la combinazione dell’estrazione VinciCasa di oggi, vediamo quali sono le ultime novità che riguardano la Mappa della fortuna. Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Superenalotto infatti è riportato l’elenco aggiornato delle regioni baciate dalla dea bendata fino a oggi. In cima questa speciale classifica c’è il Lazio dove sono state segnalate 30 vincite in tutto. La seconda regione più fortunata è la Lombardia, dove è stata assegnata l’ultima vincita. Sale quindi a 24 il totale delle vincite, consentendo alla regione di essere sul secondo gradino del podio delle regioni più premiate. Il terzo gradino invece è occupato dalla Toscana dove sono state segnalate 15 vincite. La classifica continua con l’Emilia-Romagna ed il Molise, con ben 14 vincite.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Continuando con l’elenco delle regioni, seguono poi Piemonte e Basilicata, che contano 13 case vinte, mentre in Sicilia gli immobili assegnati sono stati finora 12. In Veneto a vincere sono stati 11 giocatori. In Puglia ed in Campania il numero delle vincite resta fermo a otto e sette. Nelle Marche a vincere sono stati in 5. Mentre in Valle d’Aosta ed in Liguria ci sono state 3 case assegnate. Chiudono l’aggiornamento delle regioni più fortunate la Calabria, la Sardegna ed il Trentino, dove in tutto ci sono state due vincite per regione da quando è stato lanciato il gioco. Ed in Friuli solo un giocatore ha fatto cinque.