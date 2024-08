Estrazioni del Lotto 1 agosto 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 1 agosto 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto con Extra.

E’ giovedì e stasera si tiene l’estrazione del Lotto in diretta. Dalle ore 20,00 si conosceranno i numeri del Superenalotto 1 agosto 2024, quote e vincite invece saranno pubblicate dio le ore 20,30. Cosa succede stasera alle 20,00? Si inizia con i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi, con i risultati ufficiali che si conosceranno secondo il seguente ordine: dapprima con gli ultimi estratti sulla ruota di Milano, Napoli Roma.

Poi sarà la vota di Bari, Genova e Cagliari, seguono Palermo, Torino e Firenze. In ultimo si conosceranno anche i numeri di Venezia e Nazionale. Con i primi due estratti su ciascuna ruota di gioco si andrà poi a formare la ventina del 10Lotto serale, la modalità di gioco collegata alla lotteria celebre italiana. Nel frattempo, l’aggiornamento in tempo reale dei risultati di stasera prevede anche la pubblicazione del Simbolotto del 1 agosto 2024. Chi saranno i vincitori più fortunati che potranno riscuotere le vincite più ricche? Ecco la verifica dei risultati in contemporanea con il concessionario di gioco Lottomatica e Sisal.

Estrazioni del Lotto 1 agosto 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Bari 37 83 62 79 1 Cagliari 74 42 38 64 60 Firenze 35 72 84 33 5 Genova 9 28 49 21 35 Milano 12 18 34 19 70 Napoli 20 60 76 31 2 Palermo 33 28 90 31 81 Roma 20 45 5 82 8 Torino 4 21 16 44 49 Venezia 33 50 35 72 39 Nazionale 77 30 31 37 20

Il gioco del Lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90: consiste nel pronosticare l’uscita di un numero (estratto), di un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto (estratto determinato), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota o su tutte e dieci le ruote o sulla ruota nazionale. Su ogni schedina possono, al massimo, essere indicati 10 numeri. Queste le regole per prendere parte alle estrazioni del Lotto oggi giovedì 1 agosto 2024.

Da ormai oltre un anno, assieme alla pubblicazione dei numeri, è previsto il sorteggio di un’ulteriore cinquina, quella del “Simbolotto”. Se si effettua una giocata al gioco del Lotto su una ruota determinata, si ottiene una giocata gratuita, riportata sullo stesso scontrino, costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. Le vincite al Simbolotto sono determinate dalla corrispondenza di due o più dei cinque simboli presenti sullo scontrino con i cinque simboli estratti; in caso di vincita la posta della giocata al gioco del Lotto è moltiplicata per i seguenti coefficienti, al netto delle ritenute di legge: due simboli indovinati 1 volta la posta tre simboli indovinati 5 volte la posta quattro simboli indovinati 50 volte la posta cinque simboli indovinati 10.000 volte la posta.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 79 39 83 78 84 33 Numero Jolly 60 Numero SuperStar 88

Stasera si conosceranno i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta. In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Qui tutte le regole di gioco.

Combinazione 10eLotto di oggi 1 agosto 2024 in tempo reale

Numeri Vincenti 4 9 12 18 20 21 28 33 35 37 38 42 45 50 60 62 72 74 83 84 Numero Oro 37 Doppio Oro 37 83 Numero Gong -

In questa modalità si confrontano i numeri giocati con i 20 numeri presenti sulle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del gioco del lotto corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota con esclusione della ruota Nazionale. In caso di numeri ripetuti, per determinare i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle Estrazioni a partire dalla terza colonna, iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico.

Risultati 10eLotto extra abbinati al concorso di stasera

Numeri Vincenti 1 2 5 16 19 31 34 44 49 64 70 76 79 82 90