Estrazioni del Lotto del 29 agosto 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 29 agosto 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con extra.

Per l’ultima estrazione del Lotto in diretta, resta su questa pagina. Dalle 20,00 combinazione del Superenalotto 29 agosto 2024, del 10eLotto e Simbolotto potranno essere facilmente visualizzate. Pochi minuti per lo streaming, e poi tutti i risultati ufficiali saranno pronti su un’unica pagina. Vuoi conoscere i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto del 29 agosto 2024 prima di tutti? Allora aspetta le ore 20,00 ed aggiorna. La tabella di seguito si aggiornerà cn i numeri usciti su tutte le ruote stasera. Napoli, Bari, Cagliari, Roma, Milano..insomma tutte le ruote di gioco saranno complete entro le ore 20,10! Seguono poi i numeri del Superenalotto 29 agosto 2024, con la sestina di tanti milioni di euro. Ed infine sarà la volta delle altre due lotterie. Per queste e vincite, attendi le 20,40, orario in cui saranno disponibili tutti i premi messi in palio questo martedì sera.

Estrazioni del Lotto del 29 agosto 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 12 29 79 88 68 Cagliari 76 47 33 28 16 Firenze 17 3 12 50 63 Genova 16 17 6 30 55 Milano 21 26 82 40 19 Napoli 56 39 20 72 7 Palermo 22 82 51 38 68 Roma 45 55 73 59 14 Torino 10 14 68 11 83 Venezia 67 61 89 41 42 Nazionale 47 42 31 60 59

SIMBOLOTTO: 35,8,45,14,33

Simbolotto è l’opzione di gioco costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. I simboli sono abbinati alle giocate sulla ruota Nazionale, attualmente in promozione, e si conosceranno subito dopo quelli usciti su tutte le ruote, incrementando le probabilità di vincita per ciascuna giocata.

Per seguire la pubblicazione in diretta dell’estrazione del Lotto 29 agosto 2024, basta aggiornare questa pagina. In tempo reale si potrà assistere alla pubblicazione dei risultati ufficiali di Lottomatica. Tra i ritardatari da segnalare al concorso ultimo c’è il 75 sulla ruota di Cagliari, che ha raggiunto le 66 assenze consecutive. A Genova il 14 manca da 80 appuntamenti. Mentre il numero 79 sulla ruota di Palermo non si vede dal 81 turni.

Sulla ruota di Bari il numero 33 ha raggiunto le 97 assenze. A Firenze il 16 manca da 63 appuntamenti. Sulla ruota di Milano e sulla ruota di Torino i numeri 59 e 63 hanno totalizzato 109 ed 67 tardi. Il numero 39 invece non esce sulla ruota di Napoli da 87 appuntamenti. Alle estrazioni del Lotto oggi si continua a cercare il numero 16 sulla ruota di Roma, assente da 100 turni. Si segnalano anche i ritardatari 49 su Venezia, che manca all’appello da 84 concorsi. Mentre il numero 39 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 87 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 80 46 52 23 5 60 Numero Jolly 79 Numero SuperStar 54

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono stati diciannove i punti “5” centrati con i fortunati vincitori che si portano a casa 15.547,82 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 21.928 euro ciascuno. Attesa quindi per i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 29 agosto 2024, quote e premi seguiranno tutte le combinazioni fortunate di questo martedì sera.

Risultati 10eLotto di oggi 29 agosto 2024 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 10 12 14 16 17 21 22 26 29 39 45 47 55 56 61 67 76 79 82 Numero Oro 12 Doppio Oro 12 29 Numero Gong -

Sicilia fortunata nell’ultimo concorso: a Messina, un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta da oltre 92mila euro, mentre a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, sono stati vinti altri 23.750 euro, per un totale di 116mila euro. Il 10eLotto premia la Basilicata: a Pomarico, in provincia di Matera, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 20,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto Estra di questa sera in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 20 28 30 33 38 40 50 51 59 68 72 73 88 89