Estrazioni del Lotto oggi 27 agosto 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto 27 agosto 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Il Lotto in diretta e i numeri del Superenalotto di stasera non si faranno attendere a lungo. Allo scoccare dello ore 20,00 le estrazioni del Lotto di stasera sveleranno quali sono i risultati ufficiali. Milano, Napoli, Roma, Bari, Cagliari, Genova, Palermo, Torino, Firenze, Venezia e Ruota Nazionale: questo l’ordine in cui saranno pubblicati i risultati. Pronti per conoscere gli ultimi estratti anche del Simbolotto?

Ancora per poco tempo l’opzione di gioco è gratis e non costa nulla. Ma ricche vincite, anzi le più ricche di tutte, si possono realizzare solo con una combinazione vincente. E’ quella dell’estrazione del Superenalotto di oggi, che mette in palio tanti milioni di euro. Il costo del sogno è di 1 euro. Ma il Superenalotto di oggi ha vincite e premi di vario importo. Scopriamo subito cosa regalerà stasera il destino ai più fortunati che sono riusciti a centrare le cifre giuste al Lotto, estrazione di oggi.

Estrazioni del Lotto oggi 27 agosto 2024: numeri vincenti in diretta e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 60 67 10 86 40 Cagliari 72 80 86 18 70 Firenze 9 52 73 43 48 Genova 70 14 41 43 64 Milano 34 50 6 25 85 Napoli 53 50 36 43 20 Palermo 66 61 7 4 85 Roma 39 41 69 40 21 Torino 39 27 51 48 74 Venezia 4 6 14 25 75 Nazionale 82 34 46 57 80

L’appuntamento con il concorso di stasera è seguito in diretta live. I numeri estratti su tutte le ruote si conosceranno in tempo reale grazie alla tabella estrazionale che si aggiornerà in contemporanea con il concessionario di gioco Lottomatica. Lo streaming è seguito tre volte a settimana da tutti gli appassionati del gioco del Lotto in diretta. Stasera 27 agosto 2024 si conosceranno anche i numeri del Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. La giocata viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione.

Durante l’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro, non ci sono state particolari novità tra i numeri ritardatari più longevi. In cima alla classifica delle cifre più attese, troviamo il 62 su Firenze che è a quota 87 ritardi. Il 40 su Torino non esce da 84 giornate, mentre il 57 su Venezia ha totalizzato 81 assenze consecutive.

Tra i numeri più longevi c’è anche il 28 sulla ruota di Bari che conta 116 ritardi. Alle estrazioni del Lotto 27 agosto 2024 si continua a cercare l’88 sulla ruota di Genova, a quota 113 turni di assenza. Il numero 7 sulla ruota di Cagliari non esce da 104 concorsi. Il numero 17 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 81 assenze. Salgono ad 83 i ritardi della numero 42 su Roma, mentre il 14 sulla ruota Nazionale non esce da 73 puntate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco riportati dall’archivio estrazioni con il 24 sulla ruota di Napoli, atteso da 114 turni. Mentre il numero 47 su Milano ha totalizzato fino ad oggi 78 assenze consecutive.

Risultati SuperEnalotto oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 36 42 23 12 71 50 Numero Jolly 80 Numero SuperStar 40

Nessuno ha centrato il “6” nell’ultimo concorso e il Jackpot vola. La combinazione vincente ha portato fortuna ad un giocatore di Orvieto (TR) che ha centrato l’unico “5” da oltre 158mila euro: la schedina vincente è stata giocata nella tabaccheria Pontremoli di via Po 34.

All’unico “4stella”, realizzato ad Ariano Irpino (AV), vanno invece 60mila euro. Riusciranno a fare di meglio alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 27 agosto 2024? Non resta che seguire gli aggiornamenti che seguiranno la diretta, con le ultime news su quote e vincite. L’ultimo jackpot è realizzato a Napoli.

Estrazione 10eLotto di oggi 27 agosto 2024: combinazione

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 6 9 10 14 27 34 39 41 50 52 53 60 61 66 67 70 72 80 86 Numero Oro 60 Doppio Oro 60 67 Numero Gong -

All’estrazione del Lotto di ieri l’altro le vincite più ricche sono state realizzate in Abruzzo e in Sicilia. Un giocatore di Montesilvano, in provincia di Pescara, si è aggiudicato una vincita di 62.250 euro grazie a quattro numeri (1 3 30 74 sulla ruota Nazionale). Stessa sorte anche per un giocatore di Ragalna, in provincia di Catania, che pure ha portato a casa 62.250 euro.

Anche in questo caso i numeri giocati sono stati quattro (1 11 16 83) ma sulla ruota di Milano La fortuna premia un giocatore del 10Lotto di Baranello, in provincia di Campobasso. Grazie a una combinazione di dieci numeri, l’anonimo giocatore ne ha centrati nove, vincendo un premio di 50mila euro.

Numeri vincenti 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 18 20 21 25 36 40 43 48 51 64 69 73 74 85