Estrazione del Lotto 31 ottobre 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazione del Lotto 31 ottobre 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Stasera si gioca il concorso ultimo che inizierà alle 20,00. Per seguire l’estrazione di oggi del Superenalotto in diretta e conoscere i numeri vincenti basta aggiornare questa pagina. Si gioca no i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di stasera.

La partecipazione al gioco avviene anche attraverso lo smartphone, per mezzo delle applicazioni ideate proprio dai responsabili della raccolta di gioco. L’App Superenalotto è l’applicazione che consente di giocare a chi è titolare di un conto di gioco. Chi la scarica gratis può giocare alle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi. Oppure scegliere in anticipo i numeri da giocare, e mostrare in ricevitoria direttamente il QR code all’esercente. Le vincite realizzate al Lotto di stasera saranno accreditate direttamente sul conto di gioco.

Estrazione del Lotto 31 ottobre 2024 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi

SIMBOLOTTO 31/10/24: in programmazione per mercoledì 2 novembre.

I numeri al Lotto 31 ottobre 2024 fanno parte del concorso ultimo di Lottomatica. Tra le giocate più frequenti ci sono proprio quelle che fanno riferimento a ritardatari. Ecco gli aggiornamenti per le estrazioni del Lotto oggi 31 ottobre 2024: sulla ruota di Firenze il numero 12 raggiungere 88 assenze consecutive. Sulla ruota di Torino il 13 manca da 92 turni. Mentre il 54 sulla ruota di Cagliari è assente da 83 concorsi. Sempre tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto di stasera c’è anche il numero 24 sulla ruota di Genova che non si vede da 105 turni. Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha realizzato 89 ritardi. Mentre il 78 sulla ruota di Palermo manca all’appello da 71 colpi di gioco.

Gli altri ritardatari delle estrazioni del Lotto di Lottomatica sono il 55 su Venezia che manca all’appello da 108 turni. Mentre il numero 39 sulla ruota di Napoli stasera raggiunge le 71 assenze consecutive. Infine sono da segnalare anche i ritardatari 16 su Roma che non esce da 127 concorsi. Mentre sulla ruota di Milano l’assente più atteso è il 59 che raggiunge i 136 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori si portano a casa 39.494,21 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 39.764 euro ciascuno. I numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto 31 ottobre 2024 saranno in diretta, e seguiranno alle 20,30 le vincite più ricche.

Risultati 10eLotto di oggi 31 ottobre 2024 rinviata

E’ arrivata a Milano la vincita più importante nell’ultimo concorso. Con l’estrazione ultima, nel capoluogo lombardo sono stati infatti vinti 62.500 euro grazie alla combinazione 3-9-10-27 sulla ruota Nazionale, con una giocata del valore di due euro. Sempre a Milano da segnalare una vincita da 22.500 euro, arrivata in seguito al terno secco 22-77-90 sulla ruota di Venezia.

Festa anche a Torino, dove sono stati vinti 47.500 euro con i numeri 3,9 e 10 sulla ruota Nazionale. Il concorso del 10eLotto di sabato 29 ottobre premia la Lombardia dove sono state registrate vincite per 160 mila euro. La più alta del concorso arriva da Milano, con un 9 da 100 mila euro, seguita da un 9 Oro da 50 mila euro realizzato a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, chiude Rozzano, in provincia di Milano, con un 7 Oro da 10 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 23 milioni di euro per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

