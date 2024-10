Estrazione MillionDAY del 7 ottobre 2024: combinazione vincente

Da qui estrazione MillionDAY del 7 ottobre 2024: previsioni, ritardatari e aggiornando la schedina combinazione vincente di oggi.

Mercoledì sera si tiene un nuovo concorso con il gioco di Lottomatica in cui si vince 1 milione di euro al giorno. Prendere parte all’estrazione MillionDay di oggi è facile. D’altronde sono oltre 40.000 i punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. Basta semplicemente scegliere i cinque numeri per convalidare la propria giocata al costo di € 1. Chi tenta la fortuna con i numeri del Million Day di Lottomatica, di certo conosce bene i diversi premi che è possibile realizzare indovinando 2, 3 oppure 4 numeri vincenti.

Se non si riesce a centrare l’intera combinazione con i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, si può comunque ripiegare sui premi di consolazione. Si vince anche se si indovinano due numeri. In questo caso la vincita corrisponde ad euro 2. Chi invece fa terno, ha diritto alla riscossione di un premio del valore di € 50. Mentre chi centra la quaterna, può passare in ricevitoria per intascare una vincita del valore di € 1000. La promozione del gioco negli ultimi anni ha però subito un arresto. Il governo ha proibito la pubblicità sui giochi con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco patologico.

Estrazione MillionDAY del 7 ottobre 2024: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi