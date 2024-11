Estrazione del Lotto 15 novembre 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 15 novembre 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Nuovo appuntamento della settimana con le estrazioni del Lotto in diretta live. Attesa grande per i numeri Superenalotto 15 novembre 2024, quote e vincite possono raggiungere cifre record. Dopo che il primo premio in palio hai tanti milioni di euro, c’è da dire che anche i premi e le vincite del concorso di stasera potrebbero essere importanti, per la significativa adesione alla raccolta del montepremi che si registra.

In ogni caso i risultati ufficiali relativi ai numeri dell’estrazione del Lotto di oggi, la combinazione vincente del Superenalotto di stasera, e le combinazioni del 10Lotto serale e del Simbolotto saranno noti dalle 20,00. Verifica la vincita in tempo reale e preparati anche a confrontare i numeri giocati con quelli ufficiali. C’è grande attesa per il 6, anche perché il jackpot è tra i più alti.

Estrazione del Lotto 15 novembre 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 5 90 61 77 39 Cagliari 53 62 26 76 22 Firenze 70 6 75 1 52 Genova 90 71 23 4 14 Milano 58 69 46 26 20 Napoli 61 40 75 49 39 Palermo 79 71 54 13 9 Roma 40 17 2 73 13 Torino 89 5 49 78 44 Venezia 90 47 28 86 6 Nazionale 57 14 67 1 76

Ricordiamo che i tre appuntamenti settimanali di Lottomatica, quelli del martedì, giovedì, venerdì e sabato sera, possono essere seguiti in tempo reale su Controcampus.it. Infatti basta aggiornare la pagina relativa al concorso odierno per conoscere subito qual è l’aggiornamento relativo ai numeri estratti. Per seguire la diretta basta aggiornare la tabella e i numeri su tutte le ruote inizieranno ad apparire secondo l’ordine di pubblicazione previsto da Lottomatica.

Ricordiamo intanto quali sono i ritardatari e meno frequenti più attesi. Tra i ritardatari più longevi ritroviamo il 15 sulla ruota Nazionale, che raggiunge i 95 turni di assenza. Poi c’è il 61 su Bari, che manca all’appello da 89 turni di gioco. Gli altri numeri ritardatari estratti da meno tempo sono il 55 a Venezia, che non si vede da 114 turni di gioco. Ed il 23 su Roma che manca, invece, da 88 concorsi.

Seguono poi altri ritardi all’estrazione del Lotto di oggi: a Napoli si segnala l’85, a Firenze l’82 ed a Milano il numero 59. Sulla ruota di Torino è il 47 ad aver collezionato il maggior numero di assenze. Mentre a Palermo l’83 non esce dall’urna da 72 turni. Infine ricordiamo anche le altre cifre pescate da meno tempo. Sulla ruota di Genova si continua a cercare il 24, mentre su quella di Cagliari è il 54 il principale ritardatario.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 2 5 83 42 53 Numero Jolly 23 Numero SuperStar 43

Nessun “6” nell’ultimo concorso di ieri e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.701,20 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 33.388 euro ciascuno. dalle 20,00 inizierà la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 15 novembre 2024. Di seguito gli aggiornamenti relativi a vincite più elevate.

Risultati 10eLotto di oggi 15 novembre 2024 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 6 17 23 26 40 46 47 53 54 58 61 62 69 70 71 75 79 89 90 Numero Oro 5 Doppio Oro 5 90 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto del 12 novembre premia la Toscana dove sono state centrate vincite complessive per 95 mila euro. La più alta arriva da Carrara, in provincia di Massa-Carrara, con un 9 Oro da 50 mila euro, seguita da 5 vincite realizzate a Lucca da 9 mila euro l’una grazie ad altrettanti 3. E’ arrivata a Cerignola, in provincia di Foggia, la vincita più importante nell’ultimo concorso. Nella località pugliese sono stati vinti 47.500 euro in seguito alla combinazione 4-16-52 sulla ruota di Torino. A Raddusa, in provincia di Catania, vinti invece 39.400 euro grazie a una giocata del valore di soli 2 euro, con la combinazione 15-24-39-48 sulla ruota di Venezia.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 2 4 13 14 22 28 39 49 52 73 76 77 78 86