Estrazione del Lotto oggi 1 febbraio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto oggi 1 febbraio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con extra.

Ultima estrazione Superenalotto oggi c’è il concorso 14/2025. Stasera 1 febbraio 2022 si giocano le estrazioni del Lotto e in diretta. Quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di oggi? Per scoprirlo in anteprima basta ricaricare questa pagina dalle 20.00 ed i numeri estratti su tutte le ruote si conosceranno come se si seguisse lo streaming video. Nell’attesa che inizi il concorso di Lottomatica 14/2025, vediamo quali sono i ritardatari più significativi per ciascuna ruota di gioco. All’ultima estrazione Superenalotto 1 febbraio 2025 il Jackpot raggiunge i tanti milioni di euro. Uno dei premi più ambiti in Europa anche stasera verrà messa in palio da Sisal.

Bari 83 17 12 67 85 Cagliari 50 41 18 4 46 Firenze 73 63 57 74 86 Genova 81 22 42 37 53 Milano 7 60 76 11 56 Napoli 87 25 66 5 33 Palermo 39 58 6 89 40 Roma 63 23 4 14 61 Torino 56 59 26 81 10 Venezia 39 68 37 50 7 Nazionale 19 89 28 18 33

SIMBOLOTTO 1 2 25: 16,18,44,24,12

Ricarica la pagina per seguire le estrazioni del Lotto 1 febbraio 2025 in diretta. I numeri usciti su tutte le ruote si conosceranno a partire dalle 20.00. Si inizierà con la ruota di Milano, seguiranno poi Napoli, Genova, Bari e Palermo. Poi sarà la volta della ruota di Torino, Roma, Firenze, Cagliari ed infine ruota Nazionale.

Ancora una volta sulla ruota di Venezia il 13 è il ritardatario più longevo avendo totalizzato 98 ritardi. Seguono poi l’8 sulla ruota di Napoli ed il numero 67 sulla ruota di Palermo, assenti entrambi da 121 e 91 colpi di gioco. Tra i ritardatari da segnalare al Lotto c’è anche il 53 su Roma che non esce da 97 puntate. All’estrazione del Lotto 1 febbraio 2025 continua l’attesa per il 67 su Firenze che non esce da 104 turni. La classifica ritardi continua con il numero 39 sulla ruota di Cagliari che conta 79 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Genova è l’8 a non uscire da 78 giornate. Sulla ruota di Torino il 59 ha totalizzato 72 assenze. Mentre sulla ruota di Milano l’82 non si vede da 100 estrazioni del Lotto. Il numero 18 sulla ruota Nazionale conta 66 ritardi. Chiude questa speciale classifica il 37 su Bari che non esce da 73 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 45 59 25 26 21 49 Numero Jolly 68 Numero SuperStar 82

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono sei i punti “5” estratti, con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.027,15 a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 40.196 euro ciascuno. Nell’attesa che qualcuno faccia sei, ricordiamo che quote e premi dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi seguiranno la combinazione dopo circa 15 minuti.

Estrazioni 10eLotto di oggi 1 febbraio 2025: numeri vincenti

Numeri Vincenti 7 12 17 18 22 23 25 39 41 50 56 58 59 60 63 68 73 81 83 87 Numero Oro 83 Doppio Oro 83 17 Numero Gong -

In Abruzzo nel concorso del 29 gennaio un fortunato giocatore di Martinsicuro, in provincia di Teramo, ha centrato una vincita di 64.750 euro, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con una giocata su tutte le ruote. Protagonista anche la Lombardia con vincite totali pari a oltre 41 mila euro: la vincita più alta si è registrata a Cipriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, dove un giocatore ha centrato un premio pari a 31.250 euro mentre le altre due hanno premiato rispettivamente Milano con 14 mila euro e Ispra, in provincia di Varese, con una vincita pari a 9.750 euro. L’ultimo concorso distribuito oltre 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 90 milioni da inizio anno.

Verifica 10eLotto extra di questa sera

Numeri Vincenti 4 5 6 11 14 26 37 42 57 66 67 74 76 85 89