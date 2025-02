Estrazione del Lotto oggi 15 febbraio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 15 febbraio 2025 numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con extra.

Inizia alle 20,00 la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 15 febbraio 2025. Scopri i numeri vincenti della combinazione del 10eLotto serale e del Simnbolotto di oggi. Anche stasera si rinnova l’appuntamento in tempo reale. In questo modo sarà possibile scoprire subito quali sono le cifre che consentiranno di riscuotere i premi in denaro stabiliti dal montepremi di gioco. Ricordiamo che con i numeri dell’estrazione del Lotto 15 febbraio 2022 si può vincere anche se si indovina solamente uno degli ultimi estratti su tutte le ruote. Decisiva è la tipologia di giocata tra estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Grande attesa anche per l’estrazione Superenalotto 20/25. Il Jackpot di oggi ha raggiunto i tanti milioni di euro.

Estrazione del Lotto oggi 15 febbraio 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Bari 72 78 23 39 6 Cagliari 18 2 32 45 7 Firenze 77 37 2 57 36 Genova 28 24 46 21 90 Milano 1 85 25 39 86 Napoli 26 8 90 31 34 Palermo 49 81 73 87 38 Roma 47 74 1 11 40 Torino 32 41 15 7 46 Venezia 33 10 59 79 30 Nazionale 3 73 16 65 4

Ricarica e verifica vincita on-line anche per i risultati relativi anche al Superenalotto 20/25 e del 10eLotto di stasera.

Ricordiamo intanto anche quali sono le ultime novità segnalate dall’archivio di Lottomatica. In classifica troviamo l’8 su Napoli che ha totalizzato 127 assenze consecutive. Altro ritardatario è il 53 su Roma che non esce da 103 colpi di gioco. Il numero 67 ha raggiunto le 110 assenze sulla ruota di Firenze. Gli altri ritardatari delle estrazioni del Lotto 15 febbraio 2025 sono il numero 39 sulla ruota di Cagliari che manca da 85 giocate. I numeri 13 sulla ruota di Venezia e l’8 sulla ruota di Genova mancano entrambi da 104 ed turni. Mentre sulla ruota di Milano il 36 ha totalizzato 85 ritardi. Infine da segnalare è anche l’11 su Bari che manca da 59 colpi di gioco, il numero 18 sulla ruota Nazionale non esce da 72 turni. Mentre il 59 su Torino ha raggiunto le 78 assenze ed il numero 67 sulla ruota di Palermo manca da 97 colpi di gioco.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 85 48 22 72 77 37 Numero Jolly 39 Numero SuperStar 72

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Nel concorso ultimo sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.702,32 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 28.304 euro ciascuno. Grande attesa per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, considerando che l’ultimo “6” da tanti milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Un nuovo record potrebbe essere realizzato proprio stasera.

Risultati 10eLotto di oggi 15 febbraio 2025: numeri vincenti

Numeri Vincenti 1 2 8 10 18 24 26 28 32 33 37 41 47 49 72 74 77 78 81 85 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 78 Numero Gong -

La Lombardia festeggia: nel concorso del 12 febbraio, un fortunato giocatore di Bareggio, in provincia di Milano, ha centrato un premio di 249.500 euro grazie a sei ambi, 4 terni e una quaterna mettendo a segno la seconda vincita più alta del 2022, dietro solo ai 600 mila euro vinti lo scorso 22 gennaio a Milano. Il 10eLotto premia un giocatore di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, che ha centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 449,4 milioni dall’inizio dell’anno.

Verifica 10eLotto extra di oggi in diretta da qui:

Numeri Vincenti 7 11 15 21 23 25 31 39 45 46 57 59 73 87 90