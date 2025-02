Estrazione MillionDAY di oggi 18 febbraio 2025: verifica risultati

Numeri vincenti estrazione MillionDAY di oggi 18 febbraio 2025: previsioni, ritardatari e in diretta verifica quali sono i risultati del concorso di stasera.

Al Million Day l’estrazione di oggi mette in palio un nuovo milione di euro. Nel concorso di ieri non ci sono state nuove vincite del premio di prima categoria. Oggi quindi si cercherà di indovinare i numeri dell’estrazione MillionDay 18 Febbraio 2025 sperando di portare a segno un nuovo colpo di fortuna. L’ultimo a vincere è stato un giocatore di Abano Terme, in Veneto, che grazie ad una giocata in abbonamento è riuscito a vincere il jackpot. Fino ad oggi sono ben 203 le vincite milionarie totali. La vincita è possibile realizzarla in corrispondenza di cinque dei cinque numeri pronosticati con cinque dei cinque numeri estratti. Solo in questo caso il premio è pari a 1.086.956,5217391 volte la posta. Per ogni scontrino è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità. Alle vincite si applica la ritenuta dell’otto per cento.

Estrazione MillionDAY di oggi 18 febbraio 2025: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti