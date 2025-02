Estrazioni del Lotto 4 febbraio 2025 SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto 4 febbraio 2025, numeri vincenti, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto 15/25 e 10eLotto con Extra.

Ultima estrazione Superenalotto, numeri vincenti del concorso 15/25 di Sisal. Per conoscere subito i risultati ufficiali, basta aggiornare questa pagina dalle ore 20,00. Stesso orario anche per seguire la diretta estrazione del Lotto oggi 4 febbraio 2025. Certo, non è facile indovinare i numeri, ma la partecipazione al gioco è elevata, come confermano gli ultimi dati riportati dalle agenzie più importanti. Si tratta delle giocate che non riguardano solamente le estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi. Infatti molto popolari tra gli appassionati che vogliono mettere alla prova la propria fortuna sono anche le scommesse sportive. Una vera e propria ripresa che sta interessando questo settore, che al pari di molti altri ha risentito della crisi determinata dagli eventi degli ultimi mesi.

Estrazioni del Lotto 4 febbraio 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto online

Ricarica la pagina per verificare le vincite e conoscere gli ultimi risultati ufficiali. Segui le estrazioni del Lotto in diretta 4 febbraio 2025. Su Controcampus dalle 20.00 sarà possibile conoscere i numeri usciti su tutte le ruote. Le statistiche di gioco aiutano ad individuare i numeri ritardatari e vincenti più significativi. Vediamo che tra le cifre che contano più assenze. C’è il numero 13 su Venezia che non esce dal 99 concorsi. Segue poi il numero 8 sulla ruota di Napoli ed il 67 sulla ruota di Palermo, che contano entrambi 122 e 92 assenze consecutive. Tra i ritardatari assoluti più significativi c’è anche il 53 su Roma che non esce da 98 giocate. Grande attesa anche per il 67 sulla ruota di Firenze che non esce da 105 turni. Il numero 39 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 80 assenze.

La classifica ritardatari segue con il numero 8 su Genova, assente da 79 giornate. Mentre il numero 80 su Milano non si vede da 63 colpi di gioco. Poi c’è il 18 sulla ruota Nazionale ha raggiunto le 67 assenze, mentre il numero 59 su Torino non esce da 73 giocate. Infine sulla ruota di Bari continua l’attesa per il 37 che ha totalizzato 74 assenze.

Risultati SuperEnalotto: numeri Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. E’ stato centrato un “5 stella”, con il fortunato vincitore che si porta a casa 371.068,25 euro. La vincita a Como grazie a una giocata effettuata alla Tabaccheria S. Abbondio in via Sant’Abbondio 9B, con una schedina “5 pannelli”. Da segnalare anche 14 punti “5” da 14.842,73 euro e quattro punti “4 stella” da 21.681 euro. Alla fine delle estrazioni del Lotto in diretta del 4 febbraio 2025, seguiranno quote e premi relativi al Superenalotto di oggi.

Combinazione 10eLotto di oggi 4 febbraio 2025 in diretta live

E’ arrivata a Penne, in provincia di Pescara, la vincita più importante del concorso di martedì 1° febbraio. Nella località abruzzese è arrivata una vincita da 23.750 euro grazie a una giocata di tre numeri (1-6-24) che ha permesso di centrare 3 ambi e un terno. L’ultimo concorso ha distribuito 12,4 milioni di euro, per un totale di 103,4 da inizio anno. Il 10eLotto premia il Molise. Nel concorso di martedì 1° febbraio un fortunato giocatore di Larino, in provincia di Campobasso, ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro con una giocata da 2 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 329 milioni dall’inizio dell’anno.

