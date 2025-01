Estrazioni del Lotto del 30 gennaio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto del 30 gennaio 2025, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

Scopri i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi 30 gennaio 2025. Risultati in tempo reale da tutte le ruote. Stasera si gioca un nuovo appuntamento con il SuperEnalotto di Sisal. In palio un Jackpot da tanti milioni di euro che andranno a chi saprà centrare la combinazione vincente. Una probabilità su 622 milioni di riuscirci. Basta poco per tentare la fortuna. Quanti avranno tentato la fortuna puntando 1 euro sull’ambo, terno, quaterna o cinquina? Dalle 20,00 sarà possibile conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto di oggi 30 gennaio 2025. Ricaricando la pagina si conosceranno dapprima i numeri usciti sulla ruota di Milano. Poi seguiranno i numeri sulla ruota di Napoli di sabato 2 marzo 2019 . Poi sarà la volta di Genova, poi della ruota di Bari e Torino. Seguiranno poi quella di Palermo, Venezia ed infine Roma, Cagliari, Firenze e ruota Nazionale.

Estrazioni del Lotto del 30 gennaio 2025: previsioni, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 9 62 1 28 73 Cagliari 50 33 43 10 29 Firenze 4 63 56 34 90 Genova 51 20 26 46 59 Milano 37 78 76 20 86 Napoli 43 4 45 84 53 Palermo 13 43 50 67 40 Roma 29 12 84 71 79 Torino 90 16 25 76 24 Venezia 26 58 23 20 40 Nazionale 74 7 54 15 36

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti sul tuo smartphone, ricarica questa pagina. Quali sono gli aggiornamenti che riguardano l’archivio estrazioni? Scoprirlo è semplice consultando la tabella relativa proprio ai numeri che non escono da più tempo. Il ritardatario più longevo è numero 13 sulla ruota di Venezia. Seguono poi l’8 sulla ruota di Napoli ed il 67 sulla ruota di Palermo che mancano entrambi da 120 e 90 colpi di gioco.

All’estrazione del Lotto di oggi 30 gennaio 2025 il numero 53 su Roma invece non si vede da 96 giornate. Gli altri numeri ritardatari più attesi sono il numero 71 sulla ruota di Cagliari che non esce dal 107 turni. Il 67 su Firenze è atteso da 103 concorsi. Mentre sulla ruota di Genova è l’8 a far segnare più assenze non essendo estratto da 77 colpi di gioco. Altro numero particolarmente atteso è il 59 su Torino che non esce da 71 giocate. Continua a mancare anche l’82 su Milano che non esce da 99 giornate. Mentre il numero 18 sulla ruota Nazionale fa segnare 65 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 32 41 23 47 35 34 Numero Jolly 65 Numero SuperStar 2

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 147,5 milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.616,05 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 47.779 euro. Seguono in diretta le estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 30 Gennaio 2025, poi quote e vincite di Sisal andranno a concludere l’aggiornamento live.

Estrazione 10eLotto di oggi 30 gennaio 2025: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 9 12 13 16 20 26 29 33 37 43 50 51 56 58 62 63 78 90 Numero Oro 9 Doppio Oro 9 62 Numero Gong -

Il Lotto premia la Sardegna, dove nel concorso di ieri, 27 gennaio, sono state centrate due vincite, una a Sassari e un’altra a Quartu Sant’Elena. Nel capoluogo di provincia è stata registrata la più alta di giornata con un ambo secco sulla ruota di Cagliari che ha fruttato 12.500 euro. Mentre a Quartu Sant’Elena un fortunato giocatore ha indovinato una quaterna sulla ruota di Firenze da oltre 5 mila euro. Sicilia protagonista del concorso del 10eLotto con vincite complessive per 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 277 milioni dall’inizio dell’anno

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera in diretta live