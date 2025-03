Estrazione del Lotto oggi 27 marzo 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 27 marzo 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Sarà alle 20,00 la diretta delle estrazioni Lotto e Superenalotto 27 marzo 2025. I numeri vincenti in tempo reale sono su questa pagina puntuali all’orario indicato. Primo appuntamento della settimana per le lotterie più celebri di Lottomatica e Sisal. Ricordiamo che seguiranno i numeri al lotto in diretta, ed anche quelli del Superenalotto, e poi sarà la volta della combinazione 10Lotto serale ed Extra. Ricordiamo che proprio questa ultima tipologia di lotteria di gioco presenta una novità. Parliamo del numero Gong, un ulteriore sorteggio che può essere effettuato tra le cifre rimanenti. Ma quanto si vince con il numero Gong? Chi indovina il numeretto riesce a vincere 65 €. Tra le ultime novità più apprezzate c’è anche la combinazione del Simbolo che ricordiamo ogni mese è associato ad una ruota di gioco.

Vediamo quindi le ultime novità relative all’estrazione del Lotto di oggi, ma anche quali sono state le vincite più ricche della settimana scorsa. Lo facciamo con gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. E successivamente riportando i premi più ricchi realizzati nel corso del sorteggi.

Estrazione del Lotto oggi 27 marzo 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di stasera

Bari 22 74 77 75 90 Cagliari 19 60 54 9 63 Firenze 30 68 88 74 72 Genova 63 10 20 22 32 Milano 76 78 32 72 84 Napoli 59 61 50 87 9 Palermo 62 56 9 79 38 Roma 6 31 60 71 21 Torino 64 54 45 68 30 Venezia 78 19 7 44 8 Nazionale 32 85 43 27 4

I ritardatari sono sempre molto attesi ad ogni appuntamento di gioco. Sono loro che molto spesso vengono preferiti agli altri per essere giocati. Una preferenza che attribuisce ai ritardatari una maggiore probabilità di uscita, ma ricordiamo che i numeri a Lotto stasera partono tutti dalla stessa probabilità di essere estratti. Non ci sono particolari strategie che consentono ad una cifra di avere maggiori possibilità di uscire rispetto ad un’altra. Vediamo che nella classifica dei numeri ritardatari in prima posizione troviamo il 23 sulla ruota Roma che non esce da 145 turni. Secondo gradino del podio per il 45 su Palermo con 108 concorsi.

Il 17 su Cagliari non esce da 94 turni. Sono 87 le assenze del 60 su Genova e del 6 su Milano. Il numero 3 sulla ruota Torino non esce da 78 appuntamenti di gioco. Il numero 67 sulla ruota Nazionale assente da 72 turni. Sulla ruota di Bari il 52 manca da 70 appuntamenti di gioco. Il numero 44 sulla ruota di Napoli all’estrazione del Lotto di oggi segna 50 ritardi. Infine su Firenze il 77 non esce da 47 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: quote e premi

Numeri Vincenti 64 45 28 43 35 85 Numero Jolly 13 Numero SuperStar 35

Nel concorso del 27 marzo, è avvenuta la più alta mai avvenuta in Italia su un sito di gioco ed è la prima volta che il SuperEnalotto viene vinto grazie a una puntata online. E’ stata inoltre centrata una vincita complessiva di quasi 460mila euro: a Olbia, in provincia di Sassari, presso il punto vendita di via Peruzzi 24, un fortunato giocatore ha centrato un “5 Stella” da 442.216,50 euro e un “5” da 17.688,66 euro, grazie a una schedina 2 pannelli. All’estrazione del Lotto e Superenalotto il jackpot previsto è di circa 7 milioni di euro.

Combinazione 10eLotto di oggi 27 marzo in diretta live

Numeri Vincenti 6 10 19 22 30 31 54 56 59 60 61 62 63 64 68 74 76 77 78 88 Numero Oro 22 Doppio Oro 22 74 Numero Gong -

Il 10eLotto premia la Sicilia. Un fortunato giocatore di Caltanissetta è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro, vincita che rientra tra le più alte subito dopo i 2,5 milioni di euro conquistati lo scorso 21 gennaio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, e a quelli vinti a Telese Terme, in provincia di Benevento, il 28 febbraio scorso. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Numeri Vincenti 7 9 20 32 38 44 45 50 71 72 75 79 84 87 90