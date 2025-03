Estrazione del Lotto oggi 29 marzo 2025 SuperEnalotto 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto di oggi 29 marzo 2025 numeri vincenti dalla ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto con extra.

I numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi in diretta sono alle 20,00. Anche questo martedì sera si tiene l’aggiornamento in tempo reale. Tutti i risultati a Lotto 29 marzo 2025 sono su questa pagina. Verificare la vincita con gli ultimi estratti su tutte le ruote è molto semplice. Come pure controllare la schedina con i numeri Superenalotto 29 marzo 2025. Ogni martedì sera è inoltre pubblicata anche la combinazione delle 10Lotto serale, il concorso speciale che tre volte a settimana consente di vincere anche con il gioco abbinato ai sorteggi su tutte le ruote. La tabella con tutti i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di stasera sarà completa entro le 20,10. A questa seguirà la sestina, poi la combinazione Simbolotto di oggi ed infine le due ventine.

Estrazione del Lotto di oggi 29 marzo 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 7 78 26 37 31 Cagliari 77 63 56 52 9 Firenze 51 38 34 43 63 Genova 55 81 24 75 57 Milano 87 51 86 10 21 Napoli 69 15 14 61 66 Palermo 6 81 31 72 13 Roma 25 37 90 30 40 Torino 90 8 13 76 54 Venezia 36 64 13 15 66 Nazionale 9 85 39 13 88

SIMBOLOTTO: in programmazione

Verifica la vincita on-line grazie all’aggiornamento in tempo reale. Su questa pagina come fosse uno streaming video, è possibile scoprire subito quali sono i risultati andando sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio estrazioni di Lottomatica. Sulla ruota Bari il 34 raggiunge 67 ritardi. Sulla ruota Cagliari il numero 15 non esce da 97 concorsi. Sale a 48 il numero delle assenze realizzate dal 31 sulla ruota Firenze. Mentre sulla ruota Genova l’8 non esce da 102 appuntamenti di gioco. Sulla ruota Milano l’80 ha totalizzato 86 assenze consecutive. Sulla ruota Napoli l’8 manca già 145 concorsi ed è il ritardatario più atteso dai partenopei.

All’estrazione del Lotto 29 marzo 2025 continua l’attesa per il 6 sulla ruota Palermo che questa sera raggiunge i 102 ritardi. Sulla ruota Roma il numero 21 non si vede da 75 colpi di gioco. Mentre il 58 sulla ruota Torino manca ormai da 82 turni. Sulla ruota Venezia il 75 non esce da 93 giornate. Ed infine sulla ruota Nazionale è il 18 a contare più ritardi non essendo estratto da 90 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 85 68 45 71 9 66 Numero Jolly 31 Numero SuperStar 44

Nessun “6” Nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 49.582,14 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 39.913 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone. Grande attesa per i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta e combinazione Superenalotto 29 marzo 2025: quote e vincite seguiranno appena disponibili.

Combinazione 10eLotto di oggi 29 marzo 2025 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 7 8 15 25 26 36 37 38 51 55 56 63 64 69 77 78 81 87 90 Numero Oro 7 Doppio Oro 7 78 Numero Gong -

Il concorso di sabato 26 marzo premia la Lombardia con vincite per quasi 60 mila euro. La prima è stata registrata a Gonzaga, in provincia di Mantova, dove un fortunato giocatore ha vinto 32.608 euro grazie al Simbolotto con opzione LottoPiù sulla ruota di Firenze. Il Lazio protagonista al 10eLotto. Nell’ultimo concorso sono state centrate vincite in regione per 89 mila euro; la più alta ha premiato un giocatore di Roma che ha centrato un premio pari a 60 mila con un 9 mentre un’altra vincita da 20 mila euro è stata centrata a Roma con un altro 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 892 milioni dall’inizio dell’anno.

Risultati 10eLotto extra: numeri vincenti abbinati al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 10 13 14 24 30 31 34 43 52 61 72 75 76 86