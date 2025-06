Estrazioni del Lotto 21 marzo 2025 SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 21 marzo 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Nuovo appuntamento con i numeri dell’ultima estrazione del Lotto oggi in diretta a partire dalle 20,00. Il nuovo concorso previsto per questa settimana decreterà nuove vincite sia grazie ai risultati ufficiali di Lottomatica che di Sisal. Infatti dopo aver conosciuto i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi, seguiranno quelli del Superenalotto 21 marzo 2025. In palio un jackpot da tanti milioni di euro, oltre che numerose altre quote e vincite per chi riesce a centrare almeno due numeri fortunati.

Le opportunità di vincita non si esauriscono qui perché c’è anche la combinazione del 10Lotto serale di stasera, e la combinazione 10Lotto Extra. Immancabile poi la cinquina del Simbolotto che oggi assegnerà numerosi premi a tutti coloro i quali hanno convalidato almeno una giocata con Lottomatica.

Estrazioni del Lotto 21 marzo 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Bari 53 28 34 46 70 Cagliari 10 66 13 43 15 Firenze 28 10 89 23 2 Genova 67 59 19 83 17 Milano 46 53 84 10 57 Napoli 50 59 38 19 57 Palermo 56 60 61 18 24 Roma 11 69 62 16 54 Torino 89 50 22 63 49 Venezia 75 87 39 38 27 Nazionale 9 31 75 67 32

I numeri al Lotto in diretta stasera sono a partire dalle ore 20:00. Prima di conoscere gli ultimi estratti usciti su tutte le ruote, vediamo quali le ultime novità rispetto all’archivio estrazioni del Lotto. Ricordiamo che gli aggiornamenti delle statistiche di gioco aiutano ad individuare più facilmente quali sono i numeri ritardatari e meno frequenti più longevi.

In cima alla classifica troviamo il 23 sulla ruota Roma che manca da 142 sorteggi. Secondo gradino del podio per il 45 sulla ruota Palermo che è assente da 105 turni. Il 17 sulla ruota Cagliari invece manca da 91 concorsi. Sono 84 le assenze del 38 sulla ruota Venezia. Il numero 60 sulla ruota Genova manca da 78 turni, proprio come il sei sulla ruota Milano. Sono invece tre 75 di assenze del tre sulla ruota Torino. Sulla ruota Nazionale il 67 non si vede da 69 giocate. Il numero 52 sulla ruota Bari invece assente da 67 concorsi. Chiudono la speciale classifica il 43 sulla ruota Firenze ed il numero 44 sulla ruota Napoli che invece non esce da 49 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 65 49 48 15 7 80 Numero Jolly 67 Numero SuperStar 39

Nessun “6” nel concorso e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. E’ stato però centrato un “5 Stella” da 362.460,25 euro a Capri, in provincia di Napoli, presso la Cartolibreria Faiella in Via Longano 18. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 31.345,00 euro l’uno. L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato grazie alla Bacheca dei Sistemi. Numeri delle estrazioni del lotto e Superenalotto 21 marzo 2025 sono in diretta fino alle 20,30, orario in cui si conosceranno anche quote e vincite da riscuotere.

Combinazione 10eLotto di oggi 21 marzo 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 11 13 19 28 34 38 46 50 53 56 59 60 66 67 69 75 84 87 89 Numero Oro 53 Doppio Oro 53 28 Numero Gong -

Il 10eLotto premia Campania, Lazio e Toscana: nel concorso ultimo, infatti, tre fortunati giocatori, rispettivamente a Napoli, Roma e Pescia, in provincia di Pistoia, sono riusciti a centrare altrettanti 9 Oro da 50 mila euro ciascuno. Festeggia anche la Lombardia con una doppietta da 50 mila euro: la prima vincita, da 30 mila euro, è stata centrata a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, con un 7 Doppio Oro mentre l’altra ha premiato un giocatore di Sondrio che ha centrato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 864 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 15 16 17 18 22 23 39 43 57 61 62 63 70 83