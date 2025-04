Estrazione EuroJackpot 29 aprile 2025: schedina vincente di oggi

Verifica estrazione EuroJackpot 29 aprile 2025: previsioni, ritardatari e in diretta aggiorna la schedina per conoscere numeri vincenti di oggi.

I numeri Eurojackpot di oggi si conosceranno alle 20.00. La pubblicazione della combinazione vincente è in tempo reale con Helsinki. Puoi conoscere i risultati dell’estrazione Eurojackpot in diretta oggi in Italia sempre in anteprime, grazie all’aggiornamento live. Stasera si gioca per vincere tanti milioni di euro. L’Italia nel concorso ultimo non è riuscita a salire sul podio dei vincitori. Sono ormai due gli appuntamenti con la lotteria europea che consentono di indovinare la combinazione punti 5 + 2.

Quote Eurojackpot di stasera, vincite e premi del 29 aprile 2025 saranno noti intorno alle 21,00. Chissà che il sorteggio del concorso non rappresenti una rivincita per il Bel paese. Magari qualche rito scaramantico può aiutare ad incrementare le proprie chances di fortuna. Molte persone credono più o meno a quelle superstizioni e a quei portafortuna che, in realtà sono diffusi in tutta Europa e nel mondo.

Estrazione EuroJackpot 29 aprile 2025: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 34 21 30 27 17 Euro Numeri 8 11

Per visualizzare i numeri dell’estrazione Eurojackpot oggi 29 aprile 2025, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure sul pulsante in alto alla pagina Ultima Estrazione del Giorno. In diretta da Helsinki, capitale della Finlandia dove ogni settimana sono estratti i numeri vincenti, potrai verificare anche su Controcampus tutti i risultati in tempo reale.

La combinazione Eurojackpot del 29 aprile 2025 sé attesa da tantissimi giocatori in tutti Europa. La popolarità della lotteria è confermata anche dalla elevata partecipazione al gioco di Sisal. Un gioco famoso in tutto il mondo, che recentemente ha apportato delle modifiche. Aumenta infatti a due il numero di sorteggi settimanali. Ed il primo premio in palio, il jackpot, non si ferma più al limite di 90 milioni di euro. Chi indovina la combinazione vincete potrebbe vincere un premio massimo del valore di 120 milioni di euro.

Risultati EuroJackpot di oggi 29 aprile: quote e premi

Alla lotteria europea ci sono ben 12 categorie di vincita. Si vince un premio in denaro se si indovinano almeno tre cifre della combinazione vincente. Sfiorano somme milionarie solamente le combinazioni 5 + 1 e certamente la combinazione punti 5 + 2 che, secondo il regolamento, non può mai scendere al di sotto dei 10 milioni di euro.

Ma quali sono i riti scaramantici da seguire per vincere il premio più alto? In Malesia una credenza afferma che chi si siede su un cuscino soffrirà di forti dolori o ferite alla schiena. In Turchia in alcune parti del paese, mangiare la gomma da masticare di notte porti sfortuna. Infine in Germania brindare con una persona mentre porta gli occhiali scuri porta male. Se il gesto è ripetuto, può essere interpretato come il desiderio di una persona di vedere l’altro morire.