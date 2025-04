Estrazioni del Lotto di oggi 22 aprile 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto di oggi 22 aprile 2025 numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Sono in diretta i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi, alle 20,00 c’è l’aggiornamento in tempo reale. Aggiornando i numeri a Lotto in diretta su questa pagina, sarà possibile conoscere i risultati del concorso di Lottomatica. Stasera si giocano le estrazioni del Lotto e Superenalotto 22 aprile 2025. Chi farà ambo, terno o quaterna? Senza contare che durante l’estrazione di ieri l’altro ancora nessuno ha indovinato i numeri del Super Enalotto. Ed il jackpot stasera è di tanti milioni di euro. Un record al quale ambiscono tutti i giocatori più appassionati. Prima di conoscere i numeri usciti su tutte le ruote, vediamo quali sono le ultime novità relative agli aggiornamenti degli archivi.

Estrazioni del Lotto di oggi 22 aprile 2025 numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Per visualizzare correttamente i risultati dell’ultima estrazione del Lotto, vai sul link Aggiorna Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti del Superenalotto. Oppure consulta il nostro archivio per conoscere i risultati del Lotto di ieri sera l’altra, e non solo. Tra i numeri ritardatari da dover segnalare, sulla ruota di Bari il numero più atteso è il 30 che non esce da 60 giornate. Sulla ruota di Cagliari invece il numero 17 ha totalizzato 105 ritardi consecutivi. In cima alla classifica dei ritardatari dell’estrazione Lotto oggi troviamo sempre il 72 su Firenze che non esce da 53 giornate. Il numero 60 sulla ruota di Genova invece ha raggiunto i 92 ritardi. Mentre il numero 6 su Milano manca all’appello da 92 concorsi. Sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto continua l’attesa per il 27 che non si vede da 53 concorsi.

Seguono poi il numero 60 sulla ruota Palermo che stasera manca da 68 turni. Sulla ruota Roma il 69 ha raggiunto le 95 assenze consecutive. Mentre sulla ruota Torino l’80 ha totalizzato 81 assenze. Infine da segnalare sulla ruota di Venezia il 38 manca da 98 giornate. Il numero 67 sulla ruota Nazionale ha invece raggiunto quota 83 assenze.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar in diretta

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a 20,4 milioni di euro. Sono però 18 i punti “5” centrati, con i vincitori che si portano a casa 11.934,41 euro a testa. Da segnalare anche “4” 4 stella da 24.678 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato grazie a una giocata online.

Alle estrazioni del Lotto oggi segnaliamo la vincita di due fortunati giocatori con vincite da 216.600 euro ciascuno: la prima è stata registrata a Borghetto di Vara (combinazione 7-23-25-29), in provincia della Spezia, mentre la seconda a Siena (combinazione 7-10-23-29), ed entrambe sono arrivate centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Roma.

Estrazione 10eLotto di oggi aggiornando da qui schedina

Il concorso del 10eLotto ha sorriso al Lazio, con vincite totali superiori ai 62 mila euro. A Terracina, in provincia di Latina, sono stati vinti 30mila euro con un 8 Oro; a Roma, poi, sono state centrate due vincite da 13mila euro ciascuna, una con un 1 Extra, e l’altra con un 3 Oro; sempre nella Capitale, infine, un giocatore si è aggiudicato 6.504 euro con un 1 Extra. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,218 miliardi di euro.

