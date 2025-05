Estrazioni del Lotto del 2 maggio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto del 2 maggio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto in diretta.

I numeri a Lotto e Superenalotto in diretta stasera fanno parte del concorso. Il jackpot è il premio in denaro più alto in palio in Italia. I numeri delle estrazioni del Lotto oggi possono ugualmente realizzare ricche vincite, anche se difficilmente saranno milionarie. Parliamo però, nel caso di giocate relative ai numeri usciti su tutte le ruote, di probabilità di vincita diverse. E’ sempre il giocatore a decidere la combinazione, la posta di gioco e il numero delle ruote. Cosa diversa per le altre lotterie che si giocano stasera, dve c’è un’unica combinazione, e le scommesse devono omologarsi a quest’ultima.

L’appuntamento è quindi con i risultati ufficiali dell’estrazione del Lotto in diretta stasera. A questi ultimi seguiranno poi le combinazioni del Superenalotto, la combinazione 10Lotto serale ed Extra. Oltre che sulla pagina dedicata ai giochi, è possibile restare aggiornati su tutte le novità che riguardano anche vincite e premi.

Estrazioni del Lotto del 2 maggio 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 2 5 25: in programmazione.

Aggiorna Live per seguire la pubblicazione dei numeri delle estrazioni del Lotto di oggi come se fossero in streaming video. Oppure vai sulla pagina in alto, per conoscere anche i numeri del Superenalotto 2 maggio 2025. Il Lotto in diretta è su Controcampus.it dalle 20.00. Ricordiamo anche le ultime novità che riguardano gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, ricordando brevemente quali sono i ritardatari più significativi. Nella classifica troviamo sempre che su Bari il ritardatario più longevo è il numero 30 che manca da 62 giornate. Sulla ruota di Cagliari il numero 17 invece non viene estratto da 107 colpi di gioco. Il 72 sulla ruota di Firenze ha totalizzato 55 assenze consecutive, mentre il numero 60 sulla ruota Genova ha totalizzato 94 ritardi di fila.

Nell’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro non è uscito il 6 su Milano che stasera conta 94 ritardi. Sulla ruota di Napoli il 27 non esce da 62 concorsi. Mentre il 60 sulla ruota Palermo ha raggiunto le 70 assenze consecutive. Sulla ruota di Roma c’è il 69 a contare più ritardi, avendo totalizzato 97 ritardi. Mentre il numero 80 su Torino è a quota 83 assenze. Infine a chiudere l’aggiornamento delle statistiche di gioco c’è il 69 su Venezia e il 10 su Nazionale che invece mancano da 68 ed 76 giornate.

Combinazione Superenalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Un fortunato giocatore ha centrato un punti “5” dal valore di 260.764,23 euro: vincita registrata a Modena presso la tabaccheria “I Portali” in Viale dello Sport 50. Da segnalare, inoltre, quattro punti “4 stella” da 66.828 euro ciascuno. Di seguito le regole per partecipare ai sorteggi.

Il concorso del Lotto di sabato 29 aprile premia la Lombardia, dove sono stati vinti un totale di poco superiore ai 35mila euro: a Oltrona di San Mamette, un giocatore si è aggiudicato 16.050 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna. La vincita singola più alta del concorso, invece, è stata registrata a Cosenza, con un terno secco sulla ruota di Palermo (combinazione 1-4-63) dal valore di 22.500 euro. Il podio del concorso, infine, vede anche 19.825 euro vinti ad Anagni, in provincia di Frosinone, con sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi in diretta live da qui

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha sorriso a un fortunato giocatore di Milano, che ha centrato una vincita da ben 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. Il quadro delle vincite in Lombardia si completa con i 30mila euro vinti a Cremona, con un 8 Oro, mentre il podio del concorso viene completato da un 6 Oro dal valore di 25mila euro ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Risultati 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera