Estrazioni del Lotto del 31 maggio 2025 SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto del 31 maggio 2025 numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto 65 22 e risultati 10eLotto con Extra.

Per seguire in diretta estrazione del Lotto oggi e più tardi anche quella dei numeri Superenalotto 31 maggio 2025 questa è la pagina giusta. Tutti i risultati ufficiali ruota per ruota saranno pubblicati in tempo reale. Come pure stasera si tiene il sorteggio 10Lotto serale e Simbolotto. I numeri vincenti di oggi saranno indicati live. Seguire il video streaming è semplice e consente di verificare i numeri giocati subito. I numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi smettono in palio il jackpot da tanti milioni di euro. Il premio più ricco nella storia del gioco potrebbe presto cambiare le sorti di qualche fortunato giocatore. Vediamo quindi quali sono le ultime novità, oltre che conoscere la combinazione del Simbolotto Lottomatica, nuova cinquina che ha già stabilito vincite record.

Estrazioni del Lotto del 31 maggio 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Bari 72 1 7 20 16 Cagliari 39 4 81 79 9 Firenze 87 73 57 72 63 Genova 80 81 32 30 75 Milano 7 63 39 57 64 Napoli 47 6 11 26 66 Palermo 4 81 15 76 48 Roma 84 15 52 56 25 Torino 12 34 6 54 26 Venezia 44 86 74 48 80 Nazionale 44 77 11 58 62

Il martedì in tanti consultano l’archivio per poter verificare la vincita on-line. Sempre più giocatori seguono anche gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. E stasera vediamo che non ci sono particolari novità tre numeri ritardatari e frequenti. C’è sempre il 70 sulla ruota di Firenze che ha totalizzato 63 ritardi. Ed anche il 44 su Milano ha raggiunto le 97 assenze consecutive. Alle estrazioni del Lotto di stasera continua a mancare il 20 sulla ruota di Venezia che non esce da 64 appuntamenti di gioco. Il 58 su Torino non esce da 109 turni. Mentre il 38 sulla ruota di Genova proprio questo martedì totalizza le 58 assenze consecutive.

Tra gli altri numeri ritardatari da segnalare c’è il 65 sulla ruota di Bari che ha raggiunto le 82 assenze consecutive. Il 15 sulla ruota di Cagliari non esce da 124 turni, mentre sulla ruota di Napoli il 3 non esce da 67 concorsi. Sulla ruota di Palermo il 45 non si vede da 99 colpi di gioco, mentre l’86 sulla ruota di Roma non esce da 82 giornate. Infine da segnalare anche il 65 sulla ruota Nazionale conta 83 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e Superstar di oggi

Numeri Vincenti 63 8 47 48 4 90 Numero Jolly 77 Numero SuperStar 12

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono stati centrati quattro punti “5” da 68.752,55 euro ciascuno. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 36.612 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Attesa per i numeri in diretta dalle estrazioni del Lotto 31 maggio 2025, e per quote e vincite relative alla combinazione Superenalotto.

Combinazione 10eLotto di oggi con numeri vincenti in diretta

Numeri Vincenti 1 4 6 7 12 15 32 34 39 44 47 57 63 72 73 80 81 84 86 87 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 1 Numero Gong -

E’ arrivata a Zandobbio, in provincia di Bergamo, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nella località lombarda sono stati infatti vinti 69.750 euro grazie a una giocata di quattro numeri, del valore di 5,50 euro, effettuata sulla ruota di Milano. Il 10eLotto premia la Lombardia. In regione sono state centrate vincite per un totale di 116 mila euro. La vincita più alta è arrivata a Como dove un giocatore è riuscito a portare a casa un premio da 32 mila euro grazie a un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Numeri Vincenti 9 11 16 20 26 30 48 52 54 56 64 74 75 76 79