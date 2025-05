Estrazioni del Lotto di oggi 6 maggio 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto di oggi 6 maggio 2025 per ogni ruota, risultati Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto.

Tornano tutti i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta stasera. I risultati ufficiali si conosceranno in tempo reale. Segui l’aggiornamento live per le cifre estratte su tutte le ruote. Tutte le combinazioni saranno poi segnalate nell’archivio per la verifica vincita. All’estrazione del Lotto oggi l’attesa è anche per la combinazione serale della lotteria associata al gioco. Infatti il 10Lotto serale è molto seguito grazie alle ricche vincite realizzate il martedì, giovedì e sabato sera. Tutti però puntano ai numeri del Superenalotto 6 maggio 2025 che mettono in palio un jackpot da tanti milioni di euro. Quote e vincite relative al concorso saranno note pochi minuti dopo la pubblicazione della combinazione vincente.

Estrazioni del Lotto di oggi 6 maggio 2025, numeri vincenti per ogni ruota e combinazione Simbolotto

Di seguito, l’aggiornamento relativo ai numeri ritardatari al Lotto stasera. Manca sempre il 6 su Milano, a quota 98 assenze consecutive. Segue poi il numero 72 su Firenze che non è uscito da 59 appuntamenti di gioco. Manca il 17 sulla ruota Nazionale che conta 74 ritardi. Tra i numeri attesi da più tempo c’è anche il 29 su Cagliari che non esce da 61 concorsi. Il 69 su Venezia ha totalizzato 72 ritardi. Il numero 69 sulla ruota di Roma oggi segna 101 assenze.

Sulla ruota di Palermo alle estrazioni del Lotto oggi continua ad essere atteso il 60 che non esce da 74 turni. Il numero 80 sulla ruota di Napoli manca da 87 concorsi, mentre tra i ritardatari più longevi sulla ruota di Bari c’è il 30 che non esce da 66 colpi di gioco. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il numero 80 su Torino che conta 87 ritardi, mentre il 60 su Genova non esce da 98 turni.

Risultati SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot sale a tanti milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.990,55 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 28.748 euro. L’ultimo “6” da tanti milioni di euro è stato centrato grazie a una giocata online. Attesa stasera per i numeri Superenalotto 6 maggio 2025.

Si è registrata a Roma la vincita più alta delle ultime estrazioni del Lotto ultimo. Nella capitale sono stati vinti 47.500 euro con i numeri 6-25-44 sulla ruota di Roma. Protagonista la Sicilia, con un totale di 59.050 euro vinti nell’isola: la vincita più importante si è registrata a Catania: 27.750 euro con la combinazione 14-51-88 sulla ruota di Genova, mentre a Messina è stata registrata una vincita di 11.550 euro e a Palermo ben due vincite, una da 10.000 euro e una da 9.750.

Estrazione 10eLotto si questa sera aggiornando la schedina

E’ arrivata a Ittiri, in provincia di Sassari, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località sarda, infatti, sono stati vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro”, in seguito a una giocata del valore di 3 euro abbinata alla modalità frequente. Doppia vincita in Puglia: la prima, a Mesagne (BR), ammonta a 20.010 euro ed è arrivata grazie un “7 Doppio Oro”, mentre la seconda è arrivata a Nardò per un valore di 10mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 25,6 milioni di euro, per un totale di 1,3 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 6 maggio 2025