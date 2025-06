Estrazione del Lotto oggi 7 giugno 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 7 giugno 2025, numeri vincenti per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

I numeri del Superenalotto 7 giugno 2025 che mettono in palio il jackpot più alto nella storia del gioco. La combinazione vincente consente di vincere il premio più ricco mai messo in palio da casa Sisal. Ma oggi molti giocatori non si saranno lasciati scappare l’occasione anche di provare a vincere con i numeri estrazioni del Lotto di stasera.

Come sempre l’appuntamento è con l’aggiornamento in tempo reale, per conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. L’appuntamento è come fosse in video streaming in quanto la pubblicazione dei risultati avverrà sul tabellone estrazionale. Le vincite più ricche dell’ultima estrazione del Lotto oggi le elenchiamo di seguito. Mentre per i premi più fortunati assegnati nel corso del sorteggio del 7 giugno 2025 bisognerà attendere.

Estrazione del Lotto oggi 7 giugno 2025: numeri vincenti e combinazione Simbolotto di stasera

Aggiorna diretta live qui Bari 76 1 50 74 87 Cagliari 13 76 67 43 59 Firenze 37 17 71 481 23 Genova 54 58 44 48 46 Milano 48 9 86 77 44 Napoli 38 25 17 19 82 Palermo 81 66 78 72 5 Roma 70 27 83 44 71 Torino 79 86 53 3 89 Venezia 78 18 33 79 38 Nazionale 49 63 48 86 68

Ricarica questa pagina dalle 20.00 e scopri anche la combinazione Superenalotto. Il tabellone estrazionale infatti si aggiornerà per soddisfare la curiosità di tutti di scoprire quali sono tutti i numeri usciti stasera.

Quali numeri giocare alle estrazioni del Lotto 7 giugno 2025? L’archivio segnala che a contare più ritardi in assoluto è ancora una volta il 44 sulla ruota di Milano che manca all’appello del 100 turni. Segue poi il 20 sulla ruota di Venezia che invece non si vede da 67 appuntamenti di gioco. Mentre il numero 58 sulla ruota di Torino non esce da 112 colpi di gioco.

Tra gli altri numeri al Lotto di oggi a contare più ritardi c’è anche il 65 sulla ruota di Bari che ha totalizzato 85 assenze consecutive. Il 15 su Cagliari non esce da 127 turni. Il numero 38 sulla ruota di Genova ha totalizzato 61 ritardi. Sulla ruota di Firenze continua l’attesa per l’81 che non esce da 61 turni. All’estrazione di oggi sulla ruota Napoli l’87 è il massimo ritardatario avendo totalizzato 54 ritardi di seguito. L’archivio di Lottomatica segnala pure che sulla ruota di Palermo il 66 raggiunge i 59 ritardi, mentre sono in tutto 85 le assenze totalizzate dall’86 sulla ruota di Roma.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 52 49 46 28 76 Numero Jolly 83 Numero SuperStar 21

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. E’ stato però centrato un “5+1” a Barletta (BT) del valore di 480.505,82 euro. La vincita è stata effettuata presso la Tabaccheria Riefolo in via Consalvo da Cordova 11, grazie a una schedina “Gioco da tastiera”. Da segnalare anche due punti “5” da 77.620,17 euro ciascuno. Grande attesa quindi per la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Estrazioni 10eLotto di oggi in diretta aggiornando la pagina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 9 13 17 18 25 27 37 38 48 50 54 58 66 70 76 78 79 81 86 Numero Oro 76 Doppio Oro 76 1 Numero Gong -

E’ arrivata a Dolceacqua, in provincia di Imperia, la vincita più importante nell’ultimo concorso. Nella località ligure sono stati vinti ben 37.500 euro grazie a un ambo (15-45) sulla ruota di Torino. Il concorso del 10eLotto abbinato alle estrazioni di sabato 4 giugno premia la Calabria, dove si sono registrate ben tre vincite per un totale di 48.000 euro. Il premio più alto di sabato è stato assegnato a Rende, in provincia di Cosenza, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 6 doppio oro da 30.000 euro (8-9-80-88-89-90). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro per un totale di quasi 1,6 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 19 23 33 43 44 53 59 67 71 72 74 77 83 87