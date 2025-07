Estrazione del Lotto 18 luglio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 18 luglio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SUperStar e 10eLotto con Extra.

Ultima estrazione Lotto, Superenalotto e 10Lotto serale, numeri vincenti dalle 20.00 disponibili su Controcampus. Si conosceranno puntuali i risultati dell’estrazione Superenalotto di oggi, e del gioco del Lotto in diretta stasera. Un appuntamento che si ripete ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato sera, almeno fino alla fine dell’anno. E’ stata infatti introdotto un sorteggio settimanale per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

Seguire le estrazioni del Lotto oggi 18 Luglio 2025 in diretta è facile. Aggiornando come ci fosse uno streaming live, si potranno visualizzare in tempo reale i numeri usciti su tutte le ruote. Il tabellone si aggiornerà in maniera progressiva. Verifica vincita on-line e scopri subito quanto si vince con i numeri giocati. Nell’ultimo concorso nessuno ha indovinato la combinazione vincente del jackpot milionario. Non resta quindi che attendere le 20.00 di questo martedì sera per conoscere i numeri vincenti che premieranno chi ha tentato la sorte con Lottomatica e Sisal.

Estrazione del Lotto 18 luglio 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 48 38 1 78 24 Cagliari 87 33 22 13 19 Firenze 14 27 71 11 50 Genova 40 14 77 76 17 Milano 26 17 90 64 69 Napoli 40 89 6 23 84 Palermo 62 51 36 86 26 Roma 76 33 75 83 47 Torino 83 19 82 79 89 Venezia 20 31 13 12 87 Nazionale 74 29 28 32 78

L’aggiornamento delle statistiche di gioco aiuterà facilmente ad individuare i numeri estratti da meno tempo su tutte le ruote. D’altronde non sono pochi coloro i quali si affidano a questa strategia per provare a fare le proprie previsioni di gioco.

All’estrazione del Lotto stasera il numero più longevo continua ad essere il 63 sulla ruota di Firenze che manca da 75 turni. Segue poi il 57 sulla ruota di Torino che non si vede da 88 colpi di gioco. Sulla ruota di Venezia il ritardatario più atteso è il 20 che non si vede da 84 concorsi. Gli altri numeri ritardatari alle estrazioni del Lotto oggi 18 Luglio 2023 sono il 4 sulla ruota di Bari che manca all’appello da 91 giornate. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 28, mentre sulla ruota di Genova è sempre il 25 il principale numero ritardatario. A Milano il 6 non esce da 131 giornate, sulla ruota di Napoli oggi è il 31 il principale ritardatario con le sue 79 assenze. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco segnalate dall’archivio, il 77 sulla ruota di Palermo.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 88 50 75 20 70 37 Numero Jolly 46 Numero SuperStar 16

Nessun “6” nell’ultimo sorteggio del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 27,6 milioni di euro. Nel concorso di sabato 15 luglio centrato però quattro punti “5” da 48.582 euro. Da segnalare anche due punti “4 stella” dal valore di 48.092 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato a Teramo.

L’estrazione del Lotto ha premiato la Campania con vincite totali superiori a 96mila euro. A Napoli è stata centrata la vincita più alta di giornata, con tre ambi e un terno da 36.500 euro, mentre sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno portato poco meno di 28mila euro nelle tasche di un fortunato giocatore di Positano, in provincia di Salerno. A Napoli, poi, è stata centrata un’altra vincita, da 22.500 euro con un terno secco (7-25-81) sulla ruota del capoluogo campano; infine, a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, è stata centrata una vincita da 9.750 euro con tre ambi e un terno.

Combinazione 10eLotto di oggi 18 luglio 2025 in diretta

Numeri Vincenti 1 14 17 19 20 22 26 27 31 33 38 40 48 51 62 71 76 83 87 89 Numero Oro 48 Doppio Oro 48 38 Numero Gong -

La Campania festeggia dopo il concorso di venerdì 14 luglio, con vincite totali per 57.500 registrate in provincia di Napoli: la vincita più alta di giornata è stata centrata a Casandrino con un 9 Oro da 50mila euro; a questo, si aggiungono i 7.500 vinti a Giugliano in Campania con un 6 Oro. Nel concorso di sabato 15 luglio, poi, sono state registrate due vincite da 20mila euro, una a Uggiate Trevano, in provincia di Como, con un 9, e una a Roma con un 6. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,09 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Numeri Vincenti 6 11 12 13 23 24 36 64 75 77 78 79 82 86 90