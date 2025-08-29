Estrazione del Lotto oggi 29 agosto 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto oggi 29 agosto 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

E’ martedì 29 agosto 2023, si tiene il concorso 111 per Lottomatica. Per l’estrazione del Lotto di stasera è partito il conto alla rovescia. Pochi minuti e inizia il Lotto in diretta. anche stasera si gioca per vincere tanti premi in denaro. Vincite e premi saranno poi riportati al prossimo appuntamento di gioco. Ma questa sera c’è grande attesa anche per i numeri Superenalotto 29 agosto 2025. Chi non vorrebbe vincere più di 40 milioni di euro? All’ultimo concorso nessuno ha indovinato la combinazione vincente ed il jackpot è cresciuto ancora, con l’ultima raccolta di montepremi.

Vediamo quindi quali sono i risultati delle estrazioni del Lotto oggi, sempre in diretta live, come uno streaming video si può seguire la pubblicazione dei risultati. E dopo la pubblicazione di tutti i numeri usciti su tutte le ruote, ecco che sarà la volta anche della sestina dell’estrazione del Superenalotto di oggi. E della ventina del DieciLotto serale.

Estrazione del Lotto oggi 29 agosto 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 81 19 78 66 36 Cagliari 21 68 61 64 39 Firenze 51 74 78 47 24 Genova 14 5 8 66 45 Milano 84 48 42 70 36 Napoli 54 3 62 11 32 Palermo 22 31 78 57 74 Roma 54 17 30 65 13 Torino 85 76 67 73 63 Venezia 40 3 12 48 22 Nazionale 77 13 49 10 84

SIMBOLOTTO 29 AGOSTO 2025: 35,41,16,30,31

Per conoscere i numeri al Lotto di oggi 29 agosto 2025 vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui.

E’ arrivata a Conegliano, in provincia di Treviso, la vincita più importante nel concorso del Lotto ultimo. Nella località veneta, infatti, grazie all’ultima estrazione del Lotto sono stati vinti 45mila euro con il terno secco 1-28-75 sulla ruota di Napoli. A San Mauro Torinese, invece, vinti 17mila euro in seguito a una giocata sulla ruota Nazionale. Da segnalare poi due vincite in provincia di Napoli: la prima, arrivata a Forio per una valore di 12.500 euro, è arrivata grazie all’ambo 1-2 sulla ruota di Napoli.

La seconda, da 11.250 euro, è invece arrivata a Pozzuoli in seguito al terno 11-15-46 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di 761 milioni di euro. Nell’estrazione di venerdì 25 agosto, invece, vinti 12mila euro ad Aversa, in provincia di Caserta, in seguito a una giocata del valore di un euro sulla ruota Nazionale. Sempre in Campania, a Napoli, vinti 9mila euro, mentre a Bulgarograsso, in provincia di Como, da segnalare ben quattro vincite da 7.500 euro ciascuna. Il concorso del 25 agosto ha distribuito 2,5 milioni di euro.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 18 22 56 32 52 34 Numero Jolly 62 Numero SuperStar 45

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 46,8 milioni di euro. Nel concorso ultimo centrati dieci “5” dal valore di 18.922,57 euro ciascuno. Da segnalare anche “5 stella” da 473.064,25 euro da riscuotere realizzato a Roma, presso il punto vendita Meet Tabacchi in Via Casal del Marmo, 312. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato a Teramo. Grande attesa per l’estrazione del Lotto in diretta stasera 29 agosto 2025.

Estrazione 10eLotto oggi 29 agosto 2023 Sun tempo reale

Numeri Vincenti 3 5 14 17 19 21 22 31 40 48 51 54 61 68 74 76 78 81 84 85 Numero Oro 81 Doppio Oro 81 19 Numero Gong -

Grande vincita a Fermo nel concorso del10eLotto. Nella località marchigiana sono stati infatti vinti 120mila euro grazie a un “6 Doppio Oro” in un’estrazione abbinata alla modalità frequente. Da segnalare poi una vincita da 50mila euro a Battipaglia, in provincia di Salerno, in seguito a un “9 Oro” centrato in un’estrazione frequente. Il concorso del 25 agosto ha distribuito 9,5 milioni di euro. Nell’estrazione ultima, invece, da segnalare una vincita da 45mila euro a Casal Velino, in provincia di Salerno, in seguito a un “7 Doppio Oro”.

Sempre in Campania vinti 40.002 euro a Postiglione (SA) con un “8 Doppio Oro” in un’estrazione istantanea e 6.750 euro a Napoli. A Monte Argentario, in provincia di Grosseto, vinti 18mila euro grazie a un “6 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

Diretta 10eLotto Extra collegato al concorso di stasera

Numeri Vincenti 8 11 12 30 36 42 47 57 62 64 65 66 67 70 73