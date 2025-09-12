Estrazione del Lotto 12 settembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 12 settembre 2025 dalle ruote oggi in diretta, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con quote e vincite e 10eLotto con Extra.

Chiudono la settimana le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. I numeri vincenti di questo sabato sera si conosceranno alle 20.00 su questa pagina. Gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti per i risultati di stasera. Tutti quelli delle precedenti estrazioni possono essere verificati sull’archivio di Lottomatica e Sisal.

L’ultimo appuntamento della settimana vede un jackpot di tanti milioni di euro in palio. Ancora una volta nessuno è riuscito ad indovinare la sestina vincente di Sisal nel concorso 12 settembre 2025. All’estrazione del Lotto di oggi invece nulla cambia rispetto ai precedenti appuntamenti in archivio. Non c’è un jackpot che si accumula. E’ il giocatore a decretare l’importo di un’eventuale vincita: più alta è la posta, e maggiore potrebbe essere la vincita da incassare.

Estrazione del Lotto 12 settembre 2025, numeri vincenti di oggi in diretta dalle ruote e Simbolotto

Bari 32 23 69 2 62 Cagliari 39 54 6 5 53 Firenze 68 84 2 81 52 Genova 63 12 74 90 38 Milano 76 19 14 81 32 Napoli 52 9 4 16 84 Palermo 42 52 11 12 50 Roma 64 76 19 57 11 Torino 15 77 2 16 71 Venezia 24 64 74 25 53 Nazionale 12 16 64 52 81

L’appuntamento con i numeri del Lotto in diretta stasera sarà seguito da numerosi giocatori. Le combinazioni vincenti uscite su tutte le ruote saranno indicate dalle 20.00 così da rendere possibile a tutti la verifica della propria giocata. Ricordiamo che è possibile verificare i risultati delle estrazioni del Lotto in archivio.

Tra i ritardatari più significativi da segnalare c’è sempre il 75 sulla ruota di Cagliari che questo sabato sera raggiungere le 74 assenze consecutive. Sulla ruota di Genova il 14 non esce da 88 turni, mentre sulla ruota di Bari continua a mancare il 33 che raggiungere 105 assenze consecutive. Sulla ruota di Firenze si continua a cercare il numero 16 che ha raggiunto gli 71 ritardi.

Gli altri numeri più significativi da segnalare all’estrazione del Lotto oggi tra quelli più attesi su tutte le ruote sono il 59 a Milano che manca all’appello da 117 concorsi. Il 16 sulla ruota di Roma non si vede da 108 colpi di gioco. Il numero 63 sulla ruota di Torino ha totalizzato 75 ritardi, sono invece 89 le assenze per il 79 sulla ruota di Palermo. Continua l’attesa per l’86 sulla ruota di Napoli che manca all’appello da 67 giocate. Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 70 ritardi, mentre il 55 non esce a Venezia da 89 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 65 29 33 52 63 44 Numero Jolly 19 Numero SuperStar 84

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vol. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.819,73 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 41.762 euro ciascuno. L’ultimo “6” e vincita milionaria da 156 milioni di euro è stato centrato il a Napoli. La diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 12 settembre 2024 ci dirà subito quali saranno gli esiti delle vincite di stasera.

Estrazione 10eLotto di questa sera in diretta dalla schedina, aggiorna

Numeri Vincenti 2 6 9 12 15 19 23 24 32 39 42 52 54 63 64 68 69 76 77 84 Numero Oro 32 Doppio Oro 32 23 Numero Gong -

L’ultimo concorso premia Vercelli, in Piemonte, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 62.500 euro centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna. Festa anche in Puglia, dove si registrano due vincite: la prima da 23.750 euro a Polignano a Mare, in provincia di Bari, arrivata con tre ambi e un terno mentre la seconda premia un giocatore di Taviano, in provincia di Lecce, dove è sono stati centrati quattro ambi e un terno per un premio di 13.800 euro. E’ la Toscana la grande protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto: nell’estrazione del 15 settembre, infatti, sono stati centrate ben quattro vincite per un totale di 22.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di oggi 12 settembre 2025

Numeri Vincenti 4 5 11 14 16 25 38 50 53 57 62 71 74 81 90