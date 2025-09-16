Estrazione del Lotto 16 settembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 16 settembre 2025, numeri vincenti di oggi per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Si seguono stasera in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 16 settembre 2025. Seguirà poi anche la combinazione del 10Lotto serale, che ricordiamo essere abbinata al tradizionale gioco. Chi aggiorna in tempo reale potrà verificare la vincita on-line. Tre volte a settimana l’appuntamento è con i numeri vincenti di Lottomatica e Sisal. A tenere accese le speranze dei giocatori sono soprattutto i numeri del Superenalotto del 16 settembre 2025 che oggi metteranno in palio un nuovo Jackpot da record.

Ma anche i risultati dell’ultima estrazione del Lotto in diretta sono molto attesi. D’altronde ad ogni nuovo concorso non sono poche le vincite ricche. Per alcuni il gioco è un passatempo, da affidare alla casualità. Per altri un vero e proprio appuntamento fisso, che si segue puntuale, magari anche verificando gli aggiornamenti dell’archivio del Lotto. Quali saranno i ritardarti più importanti di stasera? Vediamolo subito.

Estrazione del Lotto 16 settembre 2025: numeri vincenti di oggi dalle ruote e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 26 29 18 10 69 Cagliari 28 35 57 44 17 Firenze 19 29 49 15 17 Genova 23 37 13 90 58 Milano 33 84 76 24 79 Napoli 70 15 3 24 56 Palermo 80 24 41 8 75 Roma 55 62 83 34 69 Torino 27 80 69 51 84 Venezia 89 74 72 82 21 Nazionale 45 20 85 33 67

Quali sono i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi a contare più ritardi? Nella classifica dei ritardatari c’è il numero 16 su Firenze che conta 70 assenze consecutive. Poi è il 63 anche sulla ruota di Torino fa segnare più assenze, non uscendo da 74 concorsi di seguito. Tra i ritardatari più significativi e più attesi per ogni ruota di gioco c’è anche il numero 75 su Cagliari che invece ha totalizzato 73 ritardi. Sulla ruota di Genova continua l’attesa per il numero 14. Sulla ruota di Milano invece ancora una volta è il 59 a far segnare il maggior numero di assenze. Al gioco del Lotto sulla ruota di Napoli stasera 16 settembre 2025 si cerca l’86, ritardatario più longevo con i suoi 66 ritardi consecutivi.

Altro ritardatario da segnalare è il numero 33 su Bari che invece manca all’appello da 104 turni. Alle estrazioni del Lotto oggi 16 settembre 2025 continua l’attesa per il 16 su Roma, assente da 107 giornate. A Palermo il 79 manca da 88 turni. A Venezia è il 55 fa segnare l’assenza non essendo estratto da 88 giocate. Infine ricordiamo che sulla ruota Nazionale l’attesa anche stasera è per il numero 15 che non esce da 69 giornate.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 26 12 51 44 90 Numero Jolly 72 Numero SuperStar 45

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono ben 51 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 5.239,13 euro a testa. Da segnalare anche tredici “4 stella” da 8.937 euro ciascuno. Ancora una volta si attendono i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi vincite e quote record potrebbero segnare la storia del gioco più seguito dagli italiani.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 16 settembre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 15 18 19 23 24 26 27 28 29 33 35 37 55 57 62 74 78 80 84 89 Numero Oro 26 Doppio Oro 26 29 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia la Puglia, dove sono state centrate le due vincite più alte di giornata, entrambe da 100 mila euro. Si festeggia infatti a Barletta e Taranto, sempre grazie a due 9 Doppio Oro. Piemonte protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per oltre 64 mila euro. Si festeggia anche a Priverno, in provincia di Latina, con una vincita da 37.450. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 750 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 8 10 13 34 41 44 49 51 69 72 76 82 83 90