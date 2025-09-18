Estrazione del Lotto 18 settembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 18 settembre 2025 dalle ruote oggi in diretta, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con quote e vincite e 10eLotto con Extra.

Chiudono la settimana le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. I numeri vincenti di questo sabato sera si conosceranno alle 20.00 su questa pagina. Gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti per i risultati di stasera. Tutti quelli delle precedenti estrazioni possono essere verificati sull’archivio di Lottomatica e Sisal.

L’ultimo appuntamento della settimana vede un jackpot di tanti milioni di euro in palio. Ancora una volta nessuno è riuscito ad indovinare la sestina vincente di Sisal. All’estrazione del Lotto di oggi invece nulla cambia rispetto ai precedenti appuntamenti in archivio. Non c’è un jackpot che si accumula. E’ il giocatore a decretare l’importo di un’eventuale vincita: più alta è la posta, e maggiore potrebbe essere la vincita da incassare.

Estrazione del Lotto 18 settembre 2025, numeri vincenti di oggi in diretta dalle ruote e Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 24 27 8 70 68 Cagliari 75 27 64 20 17 Firenze 53 20 46 14 39 Genova 38 72 71 36 65 Milano 24 43 76 19 26 Napoli 32 70 51 23 48 Palermo 23 73 55 64 62 Roma 66 58 15 49 55 Torino 84 22 38 29 64 Venezia 47 52 56 35 89 Nazionale 4 49 67 57 5

SIMBOLOTTO 18.9.2025:

L’appuntamento con i numeri del Lotto in diretta stasera sarà seguito da numerosi giocatori. Le combinazioni vincenti uscite su tutte le ruote saranno indicate dalle 20.00 così da rendere possibile a tutti la verifica della propria giocata. Ricordiamo che è possibile verificare i risultati delle estrazioni del Lotto in archivio.

Tra i ritardatari più significativi da segnalare c’è sempre il 75 sulla ruota di Cagliari che questo sabato sera raggiungere le 74 assenze consecutive. Sulla ruota di Genova il 14 non esce da 88 turni, mentre sulla ruota di Bari continua a mancare il 33 che raggiungere 105 assenze consecutive. Sulla ruota di Firenze si continua a cercare il numero 16 che ha raggiunto gli 71 ritardi.

Gli altri numeri più significativi da segnalare all’estrazione del Lotto oggi tra quelli più attesi su tutte le ruote sono il 59 a Milano che manca all’appello da 117 concorsi. Il 16 sulla ruota di Roma non si vede da 108 colpi di gioco. Il numero 63 sulla ruota di Torino ha totalizzato 75 ritardi, sono invece 89 le assenze per il 79 sulla ruota di Palermo. Continua l’attesa per l’86 sulla ruota di Napoli che manca all’appello da 67 giocate. Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 70 ritardi, mentre il 55 non esce a Venezia da 89 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 46 60 49 65 38 12 Numero Jolly 2 Numero SuperStar 46

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.819,73 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 41.762 euro ciascuno. L’ultimo “6” e vincita milionaria da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone. La diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 18 Settembre 2025 ci dirà subito quali saranno gli esiti delle vincite di stasera.

Estrazione 10eLotto di questa sera in diretta dalla schedina, aggiorna

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 20 22 23 24 27 32 38 43 47 52 53 58 64 66 70 72 73 75 84 Numero Oro 24 Doppio Oro 24 27 Numero Gong -

L’ultimo concorso premia Vercelli, in Piemonte, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 62.500 euro centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna. Festa anche in Puglia, dove si registrano due vincite: la prima da 23.750 euro a Polignano a Mare, in provincia di Bari, arrivata con tre ambi e un terno mentre la seconda premia un giocatore di Taviano, in provincia di Lecce, dove è sono stati centrati quattro ambi e un terno per un premio di 13.800 euro. E’ la Toscana la grande protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto: nell’estrazione del 15 settembre, infatti, sono stati centrate ben quattro vincite per un totale di 22.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di oggi 18 settembre 2025

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 15 17 19 29 35 36 46 49 51 55 56 68 71 76