Estrazione del Lotto 20 settembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 20 settembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto e combinazione 10eLotto con Extra.

Primo appuntamento della settimana con i numeri a Lotto in diretta. Stasera si tiene alle 20,00 l’aggiornamento in tempo reale. Saranno poi disponibili i risultati delle estrazioni del Lotto in archivio per tutti i giocatori in attesa di verificare la vincita. Si estraggono questo martedì sera i numeri del concorso di Lottomatica. Attesa anche per la combinazione del Superenalotto 20 settembre 2025, in considerazione del jackpot record che torna ad essere messo in palio.

Chi segue la diretta estrazione del Lotto di oggi però vuole conoscere anche la cinquina del Simbolotto. Numeri e simboli consentono di realizzare interessanti vincite. Vale la pene tenere sempre sotto controllo anche l’andamento di questo innovativo gioco. Decisamente più tradizionali sono le dinamiche del 10Lotto. Sempre dopo le 20,00 di questo martedì si potrà completare l’aggiornamento delle giocate proprio con la ventina accompagnata poi alla combinazione Extra.

Estrazione del Lotto 20 settembre 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 21 50 58 19 40 Cagliari 20 73 24 41 25 Firenze 75 46 39 29 73 Genova 26 38 41 83 63 Milano 74 82 29 40 61 Napoli 63 34 16 81 31 Palermo 47 27 69 53 21 Roma 69 36 49 1 57 Torino 28 50 27 63 58 Venezia 23 70 66 22 2 Nazionale 89 83 24 8 53

I numeri a Lotto oggi 20 settembre 2025 possono essere conosciuti in tempo reale su questa pagina. L’aggiornamento consente di scoprire in anteprima quali sono i risultati ufficiali del giorno. In questo modo sarà possibile verificare la propria giocata subito e scoprire se si ha diritto o meno alla riscossione di un premio in denaro. In alternativa ricordiamo che l’archivio estrazioni del Lotto contiene tutti I numeri vincenti estratti fino ad oggi.

L’archivio consente anche di conoscere gli ultimi aggiornamenti che riguardano le statistiche di gioco. Tra i ritardatari meno frequenti da segnalare all’estrazione del Lotto 20 settembre 2025 c’è ancora una volta il 75 su Cagliari che manca da 75 colpi di gioco. Segue poi il 14 su Genova e le assenze consecutive di questa cifra sono state in tutto 89. Un altro ritardatario longevo da segnalare al gioco è il 16 sulla ruota di Firenze che conta 72 assenze. Il numero 33 su Bari manca da 106 concorsi. Il numero 55 su Venezia non si vede da 90 colpi di gioco.

Sono in tutto 109 le assenze del 16 su Roma e 118 i ritardi del 59 su Milano. Il numero 79 su Palermo non si vede da 90 giocate, proprio come il 63 sulla ruota di Torino. Sulla ruota Nazionale il 15 non si vede da 71 turni. Sulla ruota di Napoli è da segnalare l’86 che raggiunge le 68 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 31 15 12 63 71 Numero Jolly 50,57 Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, presso la Tabaccheria Felli di via Roma 176 è stato centrato un “5 Stella” da 652.332,50 euro, mentre sono dodici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 26.093,30 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 Stella” da 21.474 euro ciascuno. Con la pubblicazione dei numeri in diretta all’ultima estrazione del Lotto e Superenalotto 20 Settembre 2022, si apre l’ultima settimana del mese. Nonostante le vincite ricche, continua ad essere atteso il jackpot record di Sisal.

Combinazione 10eLotto di oggi 20 settembre 2025: diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 20 21 23 26 27 28 34 36 38 46 47 50 58 63 69 70 73 74 75 82 Numero Oro 21 Doppio Oro 21 50 Numero Gong -

Il gioco premia la Sardegna: un fortunato giocatore di Monti, in provincia di Sassari, ha centrato una vincita da oltre 18mila euro. Il 10eLotto premia la Sicilia: ad Acireale, in provincia di Catania, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Puglia fortunata con vincite complessive per 40mila euro: si festeggia a Martignano, in provincia di Lecce, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro, e a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta, grazie a un 9 sempre da 20mila euro.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 16 19 22 24 25 29 39 40 41 49 53 66 81 83