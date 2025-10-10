Estrazione del Lotto del 10 ottobre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

In tempo reale estrazione del Lotto del 10 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Anche questo martedì sera si tiene un nuovo appuntamento di gioco con il Lotto in diretta di Lottomatica. Molti avranno giocato alle estrazioni Lotto 10 ottobre 2025 puntando su ambo, terno e quaterna. Tanti altri invece avranno tentato di centrare i numeri Superenalotto estrazione di oggi che mette in palio un jackpot da tanti milioni di euro. È il premio più ricco d’Italia e vale tanto da poter cambiare vita per sempre.

Ma la diretta estrazione del Lotto di stasera 10 10 25 consente di vincere e sognare anche con premi più accessibili. Come? Incrementando le combinazioni da giocare, e aumenteranno anche le proprie probabilità di aggiudicarsi un premio in denaro. Lo sanno bene tutti coloro i quali giocano quattro volte a settimana, esattamente il martedì, giovedì, venerdì e sabato sera. Sono numerosi quelli che vogliono tentare di dare una svolta alla propria vita. Ma quanti realmente ci riescono?

Estrazione del Lotto del 10 ottobre 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Bari 50 79 52 88 45 Cagliari 38 69 86 25 5 Firenze 86 43 66 38 31 Genova 33 13 45 77 9 Milano 1 22 59 31 54 Napoli 65 70 14 53 71 Palermo 51 67 82 74 84 Roma 46 18 33 88 8 Torino 78 20 23 5 65 Venezia 58 33 40 51 89 Nazionale 90 74 51 41 40

Simbolotto è l’iniziativa che assegna premi e vincite in maniera simpatica e divertente. Numeri e simboli accendono la curiosità e contribuiscono a rendere la partecipazione al gioco più divertente. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco dall’archivio estrazioni del Lotto del 10 Ottobre 2025.

Tra i ritardatari più significativi ancora una volta c’è il 28 su Cagliari che si conferma leader dei ritardatari a quota 131 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 122, il 2 su Venezia a 116, il 39 su Palermo a 111 e il 78 su Bari a 108 turni di assenza. Tra le combinazioni numeriche da segnalare all’estrazione del Lotto oggi c’è un ambo gemello su Bari (11-55) e uno su Cagliari (22-55), un terno in decina 7 su Milano (72-73-74), un terno di numeretti su Torino (2-5-7), un terno in figura 1 su Firenze (37-46-82) e uno in figura 3 su Palermo (3-30-66).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Nazionale è assente da 61 turni.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 61 42 81 82 20 38 Numero Jolly 16 Numero SuperStar 80

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 67 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 6 ottobre centrati due punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 104.635 euro a testa, uno a Montalto di Castro (VT) presso il punto vendita Tabacchi Aquila situato in Piazza Tarquinia, 4 e uno a Sannicardo di Bari (BA) presso il punto vendita Beato Rocco situato in Via Diaz, 100. Da segnalare anche quattro “4 Stella” da 36.875 euro. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato a Teramo.

L’ultima estrazione del Lotto di sabato 7 ottobre ha visto due vincite da circa 50mila euro: in particolare, la prima, da 52.380 euro, è stata centrata a Palermo con cinque quaterne e una cinquina sulla ruota siciliana (giocati i numeri 1-4-6-7-8-11-12-76-78); la seconda, da 50.596 euro, è stata centrata a Potenza, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, oltre all’opzione Lottopiù (combinazione 13-48-78-89-90 sulla ruota di Napoli). Da segnalare anche gli oltre 16mila euro vinti a Roma grazie al Simbolotto.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 10 ottobre 2025

Numeri Vincenti 1 13 18 20 22 33 38 43 46 50 51 52 58 65 67 69 70 78 79 86 Numero Oro 50 Doppio Oro 50 79 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha premiato un fortunato giocatore di Fidenza, in provincia di Parma, che si è aggiudicato ben 60mila euro centrando un 9. Vincite per 60mila euro totali anche in Lombardia: a Brescia, infatti, è stato centrato un 9 Extra da 40mila euro, mentre a Milano un 9 da 20mila euro. Da segnalare anche tre vincite in Campania per un totale di 25mila euro: a Napoli sono stati vinti 7mila euro con un 2 Oro, a cui si aggiungono due vincite in provincia, una a Cercola con un 6 Doppio Ora da 10mila euro e una a Procida con un 4 Doppio Oro da 8mila euro.

Estrazioni 10eLotto Extra di stasera in diretta live da qui

Numeri Vincenti 5 9 14 23 25 31 40 45 53 59 66 74 77 82 88