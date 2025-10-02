Estrazione del Lotto oggi 2 ottobre 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto oggi 2 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

Si tengono le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera 2 ottobre 2025. I numeri usciti su tutte le ruote si conosceranno a partire dalle 20.00. In tempo reale, come fosse uno streaming video, sarà possibile verificare i numeri giocati stasera, ma anche al concorso di ieri l’atro. Sempre questa sera si tiene un altro importante appuntamento, che è quello con i numeri Superenalotto 2 ottobre 2025. Chi ha giocato spera di diventare milionario. Spera di cambiare vita, concedersi qualsiasi lusso, accontentare qualunque desiderio. Vediamo quindi subito quali sono i numeri dell’ultima estrazione del Lotto oggi. Seguirà poi la combinazione del Simbolotto, del 10eLotto e combinazione Extra. Pochi minuti dopo sarà la volta di quote e vincite relative alla lotteria di Sisal.

Estrazione del Lotto oggi 2 ottobre 2025: numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 40 40 37 66 64 Cagliari 59 20 29 9 89 Firenze 60 17 10 11 90 Genova 26 44 84 50 3 29 Milano 37 38 20 3 29 Napoli 14 20 75 35 8 Palermo 77 26 70 62 39 Roma 39 25 5 58 80 Torino 69 6 65 77 70 Venezia 8 89 19 9 78 Nazionale 70 67 81 78 19

Una delle strategie più seguite è proprio quella relativa all’aggiornamento delle statistiche di gioco. E come di consueto, riportiamo le novità che riguardano proprio gli ultimi estratti su tutte le ruote. L’archivio estrazioni del Lotto al 2 Ottobre 2025 indica che tra le cifre che non escono da più tempo c’è il numero 12 su Firenze, assente da 76 colpi di gioco. Il numero 63 sulla ruota di Torino fa segnare 82 assenze. Gli altri ritardatari da segnalare sono il numero 16 su Roma che non esce da 116 concorsi. Mentre il 61 su Bari non si vede da 71 giorni. Il prossimo ad essere indicato tra i più longevi ritardatari è l’86 su Napoli che stasera conta 74 assenze di seguito. Mentre il numero 21 su Genova non si vede da 93 ritardi.

Gli altri ritardatari a questa ultima estrazione del Lotto oggi sono il 79 su Palermo assente da 96 turni. Il numero 15 sulla ruota Nazionale fa segnare 77 ritardi. Il 55 sulla ruota di Venezia non esce da 96 concorsi, mentre il 12 su Firenze oggi manca da 76 turni. Infine tra i ritardatari al Lotto di stasera c’è anche il 59 su Milano che invece non si vede da 124 concorsi.

Risultati Superenalotto: Jolly e SuperStar di stasera

Numeri Vincenti 52 1 42 89 21 39 Numero Jolly 6 Numero SuperStar 17

Nessun “6” nel concorso di sabato e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono 17 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 18.775,93 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 32.269 euro ciascuno. Prima di verificare i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera, c’è una importante segnalazione che riguarda premi non riscossi.

Combinazione 10eLotto di oggi 2 ottobre in diretta live

Numeri Vincenti 6 8 10 14 17 20 25 26 29 30 37 38 39 40 44 59 60 69 77 89 Numero Oro 30 Doppio Oro 30 40 Numero Gong -

E’ arrivata a Napoli la vincita più importante dell’ultimo concorso, nel capoluogo campano sono stati infatti vinti 12.450 euro con la combinazione 29-37-44-56, grazie a una giocata di soli 2 euro effettuata su tutte le ruote. Il concorso del 10eLotto premia Piemonte e Lombardia per vincite complessive che sfiorano i 230 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Numeri Vincenti 3 5 9 11 19 35 50 58 62 64 65 66 70 75 84