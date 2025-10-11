Estrazioni del Lotto 11 ottobre 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 11 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

I risultati ufficiali dell’estrazione del Lotto in diretta stasera sono su Controcampus. Pochi minuti per conoscere le combinazioni uscite su tutte le ruote. Come pure i numeri del Superenalotto 11 Ottobre 2025. Quanto vale il jackpot stasera? Quasi 300 milioni di euro potrebbero essere assegnati a chi centra la sestina.

Insieme alla diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi quote e vincite non mancheranno a completare il concorso. Quanto si vince con due numeri, tre o anche quattro, lo si scoprirà intorno alle 20,30 per la lotteria di Sial. Inizia il conto alla rovescia, quindi, e l’ordine di pubblicazione è questo: i numeri a Lotto martedì 11 ottobre 2025 per primi, cui seguirà la combinazione Superenalotto di oggi, Simbolotto e 10Lotto serale.

Estrazioni del Lotto 11 ottobre 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 4 25 41 83 90 Cagliari 16 81 9 87 82 Firenze 67 13 8 49 39 Genova 29 61 54 15 22 Milano 6 11 8 48 53 Napoli 60 13 46 67 63 Palermo 78 72 54 2 58 Roma 35 47 89 25 77 Torino 39 27 35 30 85 Venezia 36 32 47 63 73 Nazionale 17 33 10 51 28

Resta sempre molto seguito l’aggiornamento con tutte le statistiche di gioco che consente anche di poter conoscere subito quali sono le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti. All’estrazione del Lotto oggi 11 ottobre 2025 è da segnalare il 12 su Firenze. Sono infatti 79 le assenze consecutive realizzate da questa cifra sulla ruota fiorentina. Segue poi il numero 63 sulla ruota di Torino, che invece non esce da 85 colpi di gioco. Tra i ritardatari c’è anche il 61 sulla ruota di Bari che stasera conta 74 ritardi. Sulla ruota di Cagliari il 54 non si vede da 74 turni. Alle estrazioni del Lotto in diretta magari verrà estratto il numero 21 sulla ruota di Genova manca da 96 colpi di gioco.

Tra gli altri ritardatari da segnalare c’è il numero 59 sulla ruota di Milano, a quota 127 assenze. Il numero 86 sulla ruota di Napoli non esce da 77 turni. Il numero 79 sulla ruota di Palermo invece ha totalizzato 99 assenze di seguito. Tra le cifre con le frequenze più significative ci sono anche il 55 su Venezia che manca da 99 turni, mentre il 15 sulla ruota Nazionale non esce da 80 colpi di gioco.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 62 90 28 80 51 55 Numero Jolly 68 Numero SuperStar 90

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 21.134,06 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 39.796 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Con la diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi si proverà a segnare una nuova pagina della storia del gioco.

Risultati 10eLotto di oggi 11 ottobre 2025: numeri vincenti

Faenza, in provincia di Ravenna, protagonista dell’ultimo concorso con sei vincite per un totale di 217.500 euro. Le due più alte raggiungono un valore di 57.250 euro, seguite da due schedine vincenti da 34.750 euro, per poi concludere con due colpi da 16.750 euro ciascuno. Tutte le vincite sono state effettuate indovinando tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. Il concorso del 10eLotto premia la Basilicata e in particolar modo Matera, dove è stata centrata la vincita più alta della giornata con un 8 Doppio Oro dal valore di 100 mila euro. Si festeggia anche a Terracina, in provincia di Latina, e a Mombaroccio, nella provincia di Pesaro e Urbino, grazie a due 9 Oro da 50 mila euro ciascuno.

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 8 9 15 30 46 48 49 54 63 82 83 87 89 90