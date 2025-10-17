Estrazioni del Lotto 17 ottobre 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 17 ottobre 2025, numeri vincenti in diretta dalla ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale.

I numeri a Lotto in diretta dell’estrazione di oggi martedì 17 ottobre 2023 consentono di conoscere quali sono i risultati in tempo reale. Alle estrazioni del Lotto oggi si gioca quattro volte a settimana. Ed insieme ai numeri usciti su tutte le ruote, l’attesa è anche per i numeri del 10Lotto serale. Ricordiamo infatti che il concorso che si tiene martedì, giovedì, venerdì e sabato sera, è associato ai sorteggi serali. I primi due estratti di ciascuna ruota andranno a formare la combinazione vincente che dà diritto alla riscossione di diversi premi in denaro.

Quanto si vince al 10Lotto è lo stesso giocatore a deciderlo. La giocata semplice può costare anche solamente € 1. Il costo poi raddoppia o triplica nel caso in cui si scelga l’Opzione Oro o Doppio oro. I numeri Oro altro non sono che il primo ed il secondo estratto della sola ruota di Bari.

L’aggiornamento al Lotto e Superenalotto 17 ottobre 2025 consente di seguire la pubblicazione dei risultati come ci fosse lo streaming video. Sono lontani i tempi in cui i sorteggi erano in televisione. Oggi la pubblicazione avviene direttamente on-line: verifica la vincita su Controcampus.it, aggiornando attraverso l’ausilio degli appositi pulsanti.

Estrazioni del Lotto 17 ottobre 2025, numeri vincenti in diretta e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 43 65 36 52 54 Cagliari 63 89 22 85 45 Firenze 59 17 66 88 78 Genova 75 67 42 78 77 Milano 12 21 87 66 31 Napoli 38 75 61 68 76 Palermo 42 90 20 33 71 Roma 57 13 80 84 79 Torino 59 54 84 48 26 Venezia 77 5 14 28 20 Nazionale 5 4 10 43 68

Dalle ore 20.00 fino alle ore 20.15 sono pubblicati i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi. Ma anche i numeri del Superenalotto 17 ottobre 2023 ed i risultati delle 10eLotto. Oltre al link Aggiorna Diretta Live Qui, c’è anche il pulsante in alto alla pagina. In attesa dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il concorso del Lotto di sabato 14 ottobre premia un fortunato giocatore di Castellammare di Stabia che ha portato a casa 125.250 euro. Esulta anche Roma: nella Capitale vinti in totale 143mila euro grazie a diverse vincite. Le più alte sono due vincite gemelle da 47.500 euro centrate grazie a tre ambi e un terno con la stessa combinazione (2-5-17) sulla ruota cittadina. Un terno secco (5-17-66) è valso poi 18mila euro a un altro giocatore, mentre le altre due vincite sono state di 16.500 euro e 14.400 euro. Vincita importante anche per un giocatore di Pescara, che ha messo in tasca 47.500 euro.

Risultati SuperEnaLotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 77 10 9 32 2 66 Numero Jolly 72 Numero SuperStar 44

SuperEnalotto conquista il primato mondiale con un Jackpot da 70,5 milioni di euro a disposizione per l’estrazione di martedì 17 ottobre, seguito da EuroMillions e Maga Millions. Ad oggi sono 113 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto e sono 3 i Jackpot conseguiti nel 2023, ricordiamo come riscuotere. L’ultimo “6” da 42,5 milioni di euro è stato centrato a Teramo (TE) il 10 giugno 2023 con una schedina da solo 1 euro! In attesa dei risultati delle estrazioni del Lotto e Superenalotto, ricordiamo alcune vincite.

Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot assegnato nel 2023 è stato centrato con una giocata online dal valore di soli 2 euro.Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna. Occhi puntati, quindi, sulla prossima estrazione di martedì 17 ottobre per scoprire se sarà centrata la sestina da record mondiale, del valore di 70,5 milioni di euro.

Estrazione 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 12 13 17 21 22 36 38 42 43 54 57 59 63 65 67 75 77 89 90 Numero Oro 43 Doppio Oro 43 65 Numero Gong -

Nell’ultima estrazione invece, quella di sabato 14 ottobre, nel Lazio sono stati vinti 21 mila euro. La vincita più alta del concorso arriva da Roma, con un 7 Oro da 10 mila euro a cui si aggiungono l’8 da 6 mila euro centrato a Ceccano, in provincia di Frosinone, e il 7 Doppio Oro da 5 mila euro indovinato sempre nella capitale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera 17 Ottobre 2025

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 20 28 33 48 52 61 66 68 78 80 84 85 87 88