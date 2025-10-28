Estrazioni del Lotto 28 ottobre 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto 28 ottobre 2025, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

L’estrazione del Lotto oggi è in diretta su questa pagina. Segui il concorso in tempo reale per conoscere live tutti i numeri vincenti. Le combinazioni uscite su tutte le ruote andranno a completare il tabellone di seguito. Alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 28 ottobre 2025 si giocheranno i ritardatari e frequenti più attesi. Ma anche numeri casuali o scelti con la Smorfia, ma non ci sono trucchi per le previsioni. E la competizione è alta ogni sabato sera, soprattutto per i numeri del Superenalotto di oggi, che daranno la possibilità di diventare milionari con tanti milioni di euro in palio. Il jackpot continua a salire dopo che nel concorso di ieri l’altro nessuno è riuscito ad indovinare la sestina.

Per visualizzare correttamente i risultati e seguire la pubblicazione numeri a Lotto in diretta stasera, come fosse uno streaming video, occorre aggiornare la pagina. In questo modo sarà possibile conoscere quali sono gli ultimi estratti del concorso. Dopo la pubblicazione dei numeri usciti su tutte le ruote, seguirà la combinazione del Superenalotto di oggi, poi del Simbolotto ed infine 10Lotto serale, Extra e Gong.

Estrazioni del Lotto 28 ottobre 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Bari 71 36 81 10 35 Cagliari 42 69 62 52 35 Firenze 3 80 38 54 11 Genova 88 41 18 7 45 Milano 48 43 11 17 57 Napoli 18 55 10 15 4 Palermo 67 26 33 49 45 Roma 14 77 10 5 54 Torino 79 87 42 55 40 Venezia 62 18 85 74 1 Nazionale 61 45 38 34 62

Quali numeri giocare stasera al Lotto? Una scelta che per molti avviene in maniera casuale. Altri tentano la fortuna puntando sui ritardatari e frequenti. All’estrazione del Lotto oggi è l’archivio a fornire le indicazioni più importanti. Su Firenze a contare più assenze è il 12 che ha raggiunto le 87 assenze consecutive. Segue poi il numero 13 sulla ruota di Torino chi invece ha realizzato 91 ritardi. Tra i ritardatari più longevi c’è anche il 24 sulla ruota di Genova, che invece manca da 104 turni. Il 54 sulla ruota di Cagliari non si vede da 82 estrazioni del Lotto, mentre il numero 78 a Palermo non esce da 70 concorsi.

Ancora ritardatari più longevi da segnalare questo sabato sera. Infatti sulla ruota di Bari il 61 ha raggiunto gli 82 ritardi consecutivi. Sulla ruota Nazionale il numero 15 manca da 88 giornate. Prossimo ultra centenario potrebbe essere il 55 sulla ruota di Venezia chi invece ha totalizzato 107 ritardi. L’86 sulla ruota di Napoli oggi realizza le 85 assenze consecutive al gioco del Lotto. Mentre il 59 su Milano manca da 135 concorsi, ed il 16 sulla ruota di Roma non si vede da 126 giornate.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 63 8 25 58 40 54 Numero Jolly 50 Numero SuperStar 63

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono tre i punti “5” centrati, uno a Siniscola, in provincia di Nuoro, il secondo a Tronzano Vercellese, in provincia di Vercelli e l’ultimo a Carlentini, in provincia di Sicracusa, con i fortunati vincitori si portano a casa 86.738,45 euro a testa. Attesa per le estrazioni Lotto e Superenalotto 28 ottobre 2025. Il SuperEnalotto oggi si prepara a sfondare il tetto di tanti milioni di euro. Il Jackpot in palio sarà di tanti milioni e, oltre ad essere il premio più alto mai centrato nella storia del gioco, si tratta del Jackpot più “ritardatario” di sempre: l’ultimo “6” da 156 milioni di euro è infatti stato centrato a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo. Complici anche le difficili probabilità di vincita.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 28 ottobre 2025

Numeri Vincenti 3 14 18 26 36 41 42 43 48 55 62 67 69 71 77 79 80 81 87 88 Numero Oro 71 Doppio Oro 71 36 Numero Gong -

Il gioco premia il Veneto: a Santo Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata centrata una vincita da oltre 47mila euro. Puglia fortunata nell’ultimo concorso del 10eLotto, con vincite complessive per 90mila euro: si festeggia a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, con un 9 Oro da 50mila euro, e in provincia di Lecce, con due 9 da 20mila euro ciascuno centrati a Cursi e a Copertino. L’ultimo concorso ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

Risultati estrazione 10eLotto Extra stasera in diretta

Numeri Vincenti 5 7 10 11 15 17 33 35 38 45 49 52 54 74 85