Estrazioni del Lotto del 16 ottobre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

In diretta estrazioni del Lotto del 16 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con Extra.

L’estrazione di oggi del Lotto in diretta live è su Controcampus. Verifica vincite on-line grazie agli aggiornamenti in tempo reale che come in uno streaming video consentono di seguire la pubblicazione dei numeri usciti su tutte le ruote.

Segue poi la combinazione del Superenalotto 16 ottobre 2025 che mette in palio un Jackpot da oltre quasi 300 milioni di euro. Anche stasera quote e vincite potrebbero registrare un premio record: sarà la vota buona? A chiudere l’appuntamento di Lottomatica è la ventina del DieciLotto serale, che prevede diverse opzioni di gioco tra extra, serale, ogni 5 minuti e frequente.Nell’attesa di conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto 16 ottobre 2025, numeri del Superenalotto di oggi e altri esiti ufficiali. controlliamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco. Ricordiamo che già dalle 20,00 di questo 16 ottobre 2025 si conosceranno tutti i numeri vincenti.

Estrazioni del Lotto del 16 ottobre 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 16 OTTOBRE 2025: in programmazione.

Dall’archivio, vediamo che stasera in cima alla classifica delle cifre che contano più assenze in assoluto troviamo il 12 su Firenze che conta 81 ritardi di seguito. Il numero 63 su Torino non esce da 87 turni, mentre il 16 su Roma ha totalizzato 120 essenze consecutive. Tra gli ultracentenari da segnalare alle estrazioni del Lotto oggi c’è anche il 61 su Bari che manca da 76 giocate.

Nell’attesa di seguire l’aggiornamento dei numeri a Lotto in diretta, ricordiamo anche quali sono gli altri ritardatari più significativi. Sulla ruota di Napoli l’86 ha totalizzato 79 assenze consecutive. A Milano il 59 non si vede da 129 turni. Sulla ruota di Cagliari ancora non esce il 54 che fa segnare 76 assenze. Il 24 sulla ruota di Genova manca da 98 colpi di gioco. L’attesa continua anche per il 55 su Venezia che non si vede da 101 giornate, mentre il 15 sulla ruota Nazionale fa segnare 82 turni di ritardi. Concludiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco con il 79 sulla ruota di Palermo che ha realizzato 101 ritardi. Durante l’estrazione del Lotto di ieri, non sono mancate ricche vincite. Vediamo tutti gli aggiornamenti.

Numeri SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 289,2 milioni di euro. Sono quattro i punti “5” centrati con i fortunati vincitori che si portano a casa 65.217,57 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 38.693 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Che siano i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi a cambiare la storia del gioco?

Combinazione 10eLotto di oggi 16 ottobre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Sicilia protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per oltre 78mila euro: la più alta è stata centrata a Ragusa, un colpo da 53.250 euro, mentre a Palermo si festeggia con altri 25.450 euro. E’ arrivata a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località del Lazio sono stati infatti vinti 30mila euro con un “8 Oro” arrivato grazie a una giocata di soli 2 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 21,3 milioni di euro, per un totale di 2,8 miliardi da inizio anno.

