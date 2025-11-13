Estrazione del Lotto 13 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 13 novembre 2025, numeri vincenti di oggi per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto, 10eLotto.

Chiudono questa settimana le estrazioni Lotto e Superenalotto 13 novembre 2025. I numeri al Lotto in diretta live sono alle 20.00. Alla lotteria più celebre di Sisal si estraggono i numeri Superenalotto oggi del valore di oltre 300 milioni di euro. Un vero record che attualmente pone il jackpot tra i più alti in Europa. Parliamo di una vincita destinata ad entrare nella storia del gioco, per il valore del montepremi, e per la lunga sequenza di sorteggi “a vuoto”, senza alcuni vincitore del premio di prima categoria.

All’estrazione del Lotto oggi la diretta iniziare con le ruote di Milano, Napoli, Roma. Seguiranno poi i numeri di Bari, Genova, Cagliari. Sarà la volta di Palermo, Torino e Firenze, per chiudere il conosrso di Lottomatica con Venezia e Nazionale. Pochi minuti per conoscere in atempremi i numeri vincenti usciti su tutte le ruote. Poi l’estrazione di oggi al Lotto in diretta continua. Segue infatti la combinazione vincente del Superenalotto di stasera 13 novembre 2025, oltre quelle del 10Lotto serale e Extra.

Estrazione del Lotto 13 novembre 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 32 65 71 85 34 Cagliari 57 35 60 27 59 Firenze 25 69 54 55 3 Genova 2 18 53 83 79 Milano 19 2 60 13 83 Napoli 87 35 78 4 69 Palermo 46 40 55 25 71 Roma 14 23 28 62 1 Torino 78 8 4 3 63 Venezia 41 17 16 49 42 Nazionale 83 8 3 67 86

Il tabellone estrazionale si completerà progressivamente a partire dalle 20.00. Per seguire la pubblicazione in tempo reale, come fosse uno streaming video, non resta che aggiornare questa pagina, nell’attesa che si completino i risultati usciti su tutte le ruote. Per gli indecisi che vogliono tentare il fare previsioni di gioco, ricordiamo di seguito quali sono i numeri ritardatari e meno frequenti più significativi.

Tra i ritardatari più longevi c’è il 47 su Torino che manca da 52 turni. Il numero 24 su Genova è assente da 110 colpi di gioco. Il numero 83 su Palermo manca da 71 giocate, mentre il 15 sulla ruota Nazionale è assente da 94 concorsi. Sulla ruota di Venezia a contare più ritardi è nuovamente il 55 assente da 113 turni. Su quella di Cagliari continua l’attesa per il 54 che non esce da 88 giornate. Il nuovo ritardatario sulla ruota di Bari è il 61 che ha totalizzato 88 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Milano il 59 finora è il numero che ha fatto segnare più assenze, non uscendo da 141 colpi di gioco. All’estrazione del Lotto oggi sulla ruota di Firenze a mancare da più tempo è l’82, che non viene estratto da 64 concorsi, mentre su quella di Napoli continua l’attesa per l’85, che finora ha totalizzato 76 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 73 90 54 9 17 Numero Jolly 89 Numero SuperStar 3

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono tredici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 24.175,35 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 32.275 euro ciascuno. Attesa grande per il jackpot dei record. I risultati ufficiali dell’estrazione de lotto e Superenalotto di oggi saranno online dalle 20,00 di stasera.

Estrazioni 10eLotto di oggi 13 novembre 2025

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 8 14 17 18 19 23 25 32 35 40 41 46 57 60 65 69 71 78 87 Numero Oro 32 Doppio Oro 32 65 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia il Trentino-Alto Adige e con esattezza la provincia di Bolzano con vincite complessive per 110 mila euro. La più alta del concorso arriva proprio da Bolzano, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguita da un 5 Oro da 10 mila euro indovinato a San Candido. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro per un totale di oltre 3,1 miliardi da inizio anno. Puglia protagonista con vincite complessive che superano 50mila euro: a Modugno, in provincia di Bari, si festeggia con un colpo da oltre 28mila euro, mentre nel capoluogo sono stati vinti 22.500 euro.

Numeri vincenti 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 4 13 16 27 28 34 49 53 54 55 59 62 83 85