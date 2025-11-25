Estrazione del Lotto 25 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 25 novembre 2025 in diretta oggi per ogni ruota, risultati Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto con Extra.

Scopri i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta live, su questa pagina verifica i risultati di Lottomatica e Sisal. Con l’aggiornamento in tempo reale per conoscere gli ultimi estratti come in streaming video. I numeri del Superenalotto 25 novembre 2025 valgono tanti milioni di euro. Ma se fare sei è complicato, ci sono anche le quote di importo inferiore che possono essere centrate con 5, 4, 3 oppure anche 2 numeri.

Ma come verificare la vincita all’estrazione del Lotto oggi? Basta aggiornare questa pagina, e verificare la propria giocata. Pochi minuti per scoprire tutti i risultati ufficiali alle principali lotterie giocate stasera. Dalle 20,00 e fino alle 20,30 sarà possibile seguire la pubblicazione dei risultati dell’estrazione Superenalotto di oggi in diretta live. Come pure la pubblicazione dei numeri Simbolotto e DieciLotto serale.

Estrazione del Lotto 25 novembre 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 6 33 14 87 73 Cagliari 90 73 48 35 67 Firenze 20 66 86 79 27 Genova 39 55 23 74 60 Milano 86 34 23 18 51 Napoli 1 12 60 11 82 Palermo 41 78 88 71 74 Roma 66 77 24 53 11 Torino 10 90 35 77 48 Venezia 47 79 82 5 65 Nazionale 88 14 15 48 9

SIMBOLOTTO 25.11.25: 38,33,41,2,40

Il concorso di stasera è seguito in diretta live. I numeri estratti su tutte le ruote si conosceranno in tempo reale. Lo streaming è seguito tre volte a settimana da tutti gli appassionati del gioco del Lotto in diretta. Non ci sono state particolari novità tra i numeri ritardatari. Nel dettaglio vediamo che in cima alla classifica dei numeri più attesi all’estrazione del Lotto oggi troviamo il 21 su Firenze che è a quota 89 ritardi. Il 59 su Torino non esce da 64 giornate.

Tra i numeri più longevi c’è anche il 61 sulla ruota di Bari che conta 93 ritardi. Oggi 25 novembre 2025 si continua a cercare il 24 sulla ruota di Genova, a quota 115 turni di assenza. Il 54 sulla ruota di Cagliari non esce da 93 concorsi. Il numero 6 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 59 assenze. Salgono a 92 i ritardi della numero 23 su Roma, mentre il numero 15 sulla ruota Nazionale non esce da 99 puntate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco riportati dall’archivio estrazioni Lotto con l’85 sulla ruota di Napoli, atteso da 81 turni. Il 59 su Milano ha totalizzato 146 assenze consecutive, mentre il 55 su Venezia ha totalizzato 118 assenze consecutive.

Estrazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e Superstar

Numeri Vincenti 43 18 21 20 40 23 Numero Jolly 52 Numero SuperStar 10

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 43.496,28 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 37.778 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Attesa quindi grande per la diretta estrazione del Lotto 25 novembre 2025 e per i numeri Superenalotto di oggi.

Combinazione 10eLotto di questa sera aggiornando in diretta

Numeri Vincenti 1 6 10 12 14 20 33 34 39 41 47 48 55 66 73 77 78 79 86 90 Numero Oro 6 Doppio Oro 6 33 Numero Gong -

Il gioco premia la Calabria: a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, è stata centrata una vincita da oltre 216mila euro, a cui si aggiungono altri 11mila euro vinti a Bisignano, sempre in provincia di Cosenza, per un totale che supera i 228mila euro. Festa anche in Sicilia: a Palermo sono stati vinti oltre 32mila euro grazie al Simbolotto. Liguria fortunata con un ambo da 22.550 euro centrato ad Albenga, in provincia di Savona. Il concorso del 10eLotto di 25 novembre 2025 premia la Lombardia con vincite complessive per oltre 51 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 25,7 milioni di euro per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Estrazioni 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Numeri Vincenti 5 11 18 23 24 27 35 53 60 67 71 74 82 87 88